В Ейске полностью демонтировали третий подъезд дома, во дворе которого упал самолет

В Ейске демонтировали третий подъезд дома на улице Коммунистической, во дворе которого 17 октября 2022 года упал военный самолет Су-37. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

«Специалисты приступили к разбору четвертого подъезда. Задействовано три единицы техники»,— говорится в сообщении.

Демонтаж подъездов дома, пострадавших в результате пожара, произошедшего при разливе топлива самолете, начали 7 декабря. Наибольшие повреждения в результате происшествия были отмечены в квартирах, расположенных в третьем подъезде дома. Всего в пострадавшем доме будут демонтированы четыре первых подъезда.

В результате падения военного самолета во двор МКД пострадали 43 человека, 15 скончались. Причиной падения истребителя назвали возгорание двигателя во время взлета из-за попадания в него птиц. Оба пилота успели катапультироваться.

Анастасия Донскова

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