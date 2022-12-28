Председатель СК РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании жестокого убийства под Самарой

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин затребовал от руководителя СУ СК РФ по Самарской области М.Ф. Галиханову доклад о расследовании жестокого убийства двух женщин в поселке Волжский Красноярского района. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Тела 74-летней женщины и ее 47-летней дочери с признаками насильственной смерти были обнаружены в частном жилом доме 26 декабря. По версии следствия, убийство совершено по корыстным мотивам, возбуждено уголовное дело (пп. «а», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Убить женщин мог мигрант из Узбекистана, который объявлен в розыск.

Силовики проводят процессуальные действия и оперативные мероприятия, направленные на установление и задержание подозреваемого в совершении преступления.

Евгений Чернов