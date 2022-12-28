Пермский стрелок получил пожизненное

Пермский краевой суд вынес приговор Тимуру Бекмансурову, совершившему вооруженное нападение на Пермский государственный национальный исследовательский университет (ПГНИУ). Он обвинен в убийстве 6 человек, покушении на убийство 59 человек, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа и повреждении чужого имущества общеопасным способом. С учетом позиции государственного обвинения суд приговорил его к пожизненному лишению свободы. Часть наказания он будет отбывать в тюрьме, оставшийся срок — в исправительной колонии особого режима.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тимур Бекмансуров

Фото: Дмитрий Астахов, Коммерсантъ Тимур Бекмансуров

Фото: Дмитрий Астахов, Коммерсантъ

Исковые требования о возмещении морального вреда на общую сумму 24,91 млн руб., поступившие от родственников погибших и пострадавших при стрельбе, удовлетворены в полном объеме. Также суд удовлетворил иск о возмещении имущественного вреда ПГНИУ на 275,8 млн руб. и требования владельцев двух автомобилей, которые были повреждены в ходе нападения, на общую сумму 70,4 тыс. руб.

Нападение на ПГНИУ Тимур Бекмансуров совершил 20 сентября 2021 года. Он открыл стрельбу на территории университетского кампуса, в результате которой шесть человек погибли, несколько были ранены или получили травмы, спасаясь бегством. В отношении Тимура Бекмансурова было возбуждено уголовное дело по ч. 2. ст. 105 (убийство двух и более лиц), ч. 3. ст. 30 (покушение на преступление), ст. 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и по ч. 2. ст. 167 (повреждение чужого имущества общеопасным способом) УК РФ.

Рассмотрение уголовного дела началось 5 сентября 2022 года. Тимур Бекмансуров признал свою вину и все заявленные к нему требования в полном объеме. Прокуратура в ходе прений потребовала приговорить его к пожизненному лишению свободы. Адвокат и сам подсудимый просили менее сурового наказания, ссылаясь на состояние его здоровья (после ранения при задержании Тимуру Бекмансурову ампутировали левое бедро на уровне нижней трети), отсутствие у него судимостей ранее и другие смягчающие, по их мнению, обстоятельства.

Екатерина Артемова, Пермь