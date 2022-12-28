У почетного папы Бенедикта XVI резко ухудшилось здоровье

Сегодня, 28 декабря, пресс-служба Ватикана сообщила о «резком ухудшении» состояния здоровья почетного папы Бенедикта XVI «в связи с преклонным возрастом». Заявление последовало после того, как во время открытой аудиенции, которая проходит каждую среду, папа Франциск призвал паству молиться о здоровье Бенедикта. «Я хотел бы просить всех вас особо помолиться о почетном папе Бенедикте… Он очень болен. Вспомните его. Просите Господа утешить и поддержать его в этом проявлении любви Церкви до самого конца».

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Фото: File Photo, Reuters Бенедикт XVI

Фото: File Photo, Reuters

По заявлению пресс-службы Ватикана, в настоящее время ситуация полностью контролируется, врачи наблюдают за ней. По словам главы пресс-службы Маттео Бруни, по окончании аудиенции папа Франциск посетил ватиканский монастырь «Матерь Церкви», в котором последние десять лет проживает Бенедикт, и встретился с ним.

Папа Бенедикт XVI, занимавший Святой престол с 2005 по 2013 год, стал первым действующим папой, ушедшим на покой по состоянию здоровья. Сейчас ему 95 лет.

Андрей Келекеев