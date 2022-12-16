Мурашко заявил об увеличении продолжительности жизни в России на 2,3 года

С конца 2021 года ожидаемая продолжительность жизни в России выросла более, чем на 2,3 года, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко. Его помощник Алексей Кузнецов уточнил, что в 2021 году ожидаемая продолжительность жизни составила 70,6 лет.

«По состоянию на конец ноября значение показателя ожидаемой продолжительности жизни выше значения на конец 2021 года более чем на 2,3 года»,— рассказал господин Мурашко в ходе выступления на форуме «Моя поликлиника» (цитата по ТАСС).

В начале декабря министр говорил, что по итогам 2022 года ожидаемая продолжительность жизни в России может вырасти на 1,8 года. Если прогноз оправдается, ожидаемая продолжительность жизни в стране составит 71,8 года.

Подробности — в материале «Ъ» «Жизнь отыгрывается у пандемии».

Лаура Кеффер