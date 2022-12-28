Аварийное здание «Дом Лятушевича» в Ижевске передали в пользование епархии

Ижевская епархия получила в пользование одно из старейших зданий столицы Удмуртии «Дом Лятушевича». Соответствующее соглашение было подписано 27 декабря между митрополитом Викторином и директором Национальной библиотеки Татьяны Тенсиной, сообщает пресс-служба епархии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Centre digital & media Фото: Centre digital & media

Отмечается, что в настоящее время здание находится в аварийном состоянии. Епархия планирует отреставрировать объект и использовать его в духовно-просветительских целях. В частности, здесь могут организовать музей памяти протоиерея Захария Лятушевича, а также могут проводить культурно-просветительские мероприятия.

Напомним, «Дом Лятушевича» получил свое название в честь первого владельца Захария Лятушевича, который был священником и первым настоятелем Александро-Невского собора, по инициативе которого он и был возведен. Здание было построено архитектором Семеном Дудиным, который также был автором проектов Александро-Невского собора и Троицкой церкви (ныне собор Святой Троицы).