В Узбекистане возбудили уголовное дело по факту гибели 18 детей из-за лекарства от ОРВИ

В Узбекистане после приема сиропа от ОРВИ «Док-1 Макс» индийской компании Marion Biotech Pvt. Ltd скончались 18 детей из 21, сообщил Минздрав республики. По данным ведомства, причиной стала неправильная дозировка. Служба государственной безопасности Узбекистана возбудила уголовное дело.

«Всем детям препарат давали без рецепта врача. Поскольку основной составной частью препарата является парацетамол, сироп Док-1 Макс неправильно применялся родителями в качестве противопростудного средства самостоятельно или по рекомендации продавцов аптек. А это стало причиной ухудшения состояния больных»,— сообщил Минздрав Узбекистана.

Ведомство уточнило, что умершие дети до поступления на стационарное лечение принимали препарат дома в течение 2-7 дней 3-4 раза в день по 2,5-5 мл, что превышает стандартную дозу препарата для детей. Предварительные лабораторные исследования показали, что данная серия сиропа «Док-1 Макс» также содержит токсичное вещество этиленгликоль.

Семеро ответственных сотрудников были уволены с занимаемых должностей. В отношении ряда специалистов были применены меры дисциплинарного наказания.

Таблетки и сироп «Док-1 Макс» были зарегистрированы в Узбекистане в 2012 году и в этом же году поступили на продажу. Согласно информации Агентства по развитию фармацевтической отрасли, каждая лекарственная серия проверялась с последующей выдачей сертификата соответствия.

Дарья Эрозбек