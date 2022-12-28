Skillbox: самым популярным допобразованием стало программирование

Образовательная платформа Skillbox составила рейтинг самых востребованных направлений в сегменте дополнительного профобразования. Новые пользователи в 2022 году чаще всего интересовались программированием (прирост 38%). На втором месте по популярности было управление (31%), на третьем — дизайн (28%).

В программировании самыми популярными были программы бэкенд-разработки (Python-разработчик, 1С-разработчик), программы IT-инфраструктуры (инженер по тестированию, специалист по кибербезопасности) и веб-разработка. Интересовавшиеся управлением часто выбирали курс «Excel + Google Таблицы с нуля до PRO», также были востребованы образовательные программы по финансам и бухгалтерии. Среди любителей дизайна популярнее всего были направления «графический дизайнер», «веб-дизайнер», «коммерческая иллюстратор».

В топ-5 востребованных направлений также вошли маркетинг (прирост спроса на 15%) и игры (12%). Курсы направления выбрали 8% пользователей. В целом 70% пользователей Skillbox при выборе курсов называли своей целью смену профессии.

В 2022 году число россиян, желающих обучиться новой для себя профессии, увеличилось, отмечают участники рынка онлайн-образования. Среди специальностей, которые компании сектора называют наиболее востребованными, были разработка видеоигр и программирование.

Подробности — в материале «Ъ» «И в просвещении стать с сайтом наравне».