Экономисты ЦБ предупредили о неизбежном снижении уровня жизни из-за необходимости импортозамещения

В Центробанке (ЦБ) смоделировали сценарии развития экономики в зависимости от эффективности импортозамещения инвестиционных и потребительских товаров. Эксперты пришли к выводу, что даже при положительном сценарии в стране снижается уровень жизни. Это происходит из-за необходимости переводить трудовую силу на импортозамещение и поддерживать капиталоемкость ВВП на более высоком уровне.

Моделированием занимались экономисты департамента исследований и прогнозирования ЦБ Мария Лымарь, Александр Реентович и Андрей Синяков, сообщает РБК. Их исследование приведено в статье «Экономика экспортера сырья в "новой реальности": количественные и структурные параметры», опубликованной в декабрьском номере научного журнала «Вопросы экономики». В материале уточняется, что он отражает личное мнение авторов.

В подсчетах использовались параметры экономики России в 2019 году, когда экономика была полностью открытой. Эксперты рассмотрели три сценария эффективности импортозамещения.

Оптимистичный сценарий подразумевает отсутствие трудностей с созданием полных аналогов импортной продукции и отсутствие потерь производительности при использовании импортозамещающих товаров. При таком сценарии ВВП сначала снижается, но затем медленно восстанавливается в течение 15 лет, в экономике сокращается производство отечественных товаров и увеличивается производство импортозамещающих. Эксперты считают, что такая стратегия оправдывает себя в долгосрочной перспективе.

подразумевает отсутствие трудностей с созданием полных аналогов импортной продукции и отсутствие потерь производительности при использовании импортозамещающих товаров. При таком сценарии ВВП сначала снижается, но затем медленно восстанавливается в течение 15 лет, в экономике сокращается производство отечественных товаров и увеличивается производство импортозамещающих. Эксперты считают, что такая стратегия оправдывает себя в долгосрочной перспективе. Нейтральный сценарий — неполное импортозамещение — означает, что качество отечественных товаров не гарантировано, а между двумя видами импорта есть асимметрия: потребительские товары заместить проще, чем инвестиционные. В этом случае ВВП первоначально сокращается, а позже восстановится лишь частично. Потребление в целом снижается, а уровень жизни потребителей становится ниже, чем в оптимистичном варианте.

— неполное импортозамещение — означает, что качество отечественных товаров не гарантировано, а между двумя видами импорта есть асимметрия: потребительские товары заместить проще, чем инвестиционные. В этом случае ВВП первоначально сокращается, а позже восстановится лишь частично. Потребление в целом снижается, а уровень жизни потребителей становится ниже, чем в оптимистичном варианте. Пессимистичный сценарий — с низким уровнем замещения. Доля отечественных товаров в потреблении минимальная, ограниченные экспортные ресурсы направляют на закупку импортных преимущественно потребительских товаров. При таком варианте ВВП не будет восстанавливаться и в итоге снизится на треть от базового сценария. Его снижение обусловлено тремя факторами: вынужденным направлением труда и капитала на импортозамещение, сокращением экспортных поступлений, уменьшением масштабов экономики.

В октябре правительство сформировало пул из 162 проектов по импортозамещению до 2030 года. На эти цели планируется направить 5,2 трлн руб. Из них 2,3 трлн руб. предоставят в виде льготных кредитов, еще 2,9 трлн — от инвесторов. В федеральном бюджете на 2023 год зарезервировано 5 млрд руб. на субсидирование ставки для проектов импортозамещения, а также госгарантии.

Лаура Кеффер