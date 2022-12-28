До 2045 года в Кольцово хотят модернизировать VIP-терминал и построить офисный центр

В Екатеринбург до 2045 года планируют реконструировать и построить пассажирские терминалы и офисный центр в Кольцово, а также модернизировать VIP-терминал, говорится в пояснительной записке проекта генплана Екатеринбурга. Напомним, сейчас документ разработанный до 2045 года проходит общественные обсуждения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В Кольцово хотят реконструировать и построить пассажирские терминалы, дополнительно модернизировать аэровокзальную площадь, построить здание многоуровневой автостоянки, реконструировать систему обработки багажа. Также предполагается модернизация VIP-терминала, строительство пункта налива для воздушных суден, цеха бортового питания, оборудование гаража спецтехники и ангара для самолетов, строительство офисного центра.

«Развитие Кольцово предполагает расширение территории аэропорта и задействование дополнительных земельных ресурсов для строительства зданий и сооружений. Осуществить это только за счет территорий города не представляется возможным, потребуется использование земельных ресурсов соседнего муниципального образования, что сделает необходимым межмуниципальное взаимодействие для реализации данных мероприятий», — указано в пояснительной записке.

Отметим, что реконструкцию аэропорта Кольцово планировали начать весной 2022 года. Планы об этом были озвучены 1 февраля. На первом этапе до 2023 года хотели заняться терминалом международных линий и привокзальной площадью. На втором этапе построить многоуровневый паркинг. Позже, работы отложили на неопределенный срок.

Напомним, что в начале этого года региональный минстрой утвердил измененный генеральный план Екатеринбурга до 2025 года. В том документе были прописаны планы по строительству второго аэропорта в Екатеринбургской агломерации.

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