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Коммерсантъ FM
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Число кибератак на Россию в 2022 году выросло на 80%

Больше всего от кибератак на Россию в 2022 году пострадал госсектор. В прошлом году жертвами хакеров в основном были финансовые учреждения, рассказал замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов. По его словам, общее число кибератак на Россию в этом году выросло на 80%.

Олег Сыромолотов

Олег Сыромолотов

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Олег Сыромолотов

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

«На фоне проведения специальной военной операции наша страна столкнулась с беспрецедентной внешней агрессией в информационном пространстве. В 2022 году количество кибератак на Россию увеличилось на 80%»,— сказал господин Сыромолотов в разговоре с «РИА Новости».

Он отметил, что основной удар принял на себя госсектор, в том числе объекты критической информационной инфраструктуры и социально значимые учреждения.

Только за первые пять дней марта количество кибератак превысило в три раза их количество за февраль 2021 года. По данным «Лаборатории Касперского» от 8 декабря, объем персональных данных, которые попали в сеть в текущем году, превысил 1,5 млрд записей. Наиболее популярными целями кибератак стали Росавиация, Федеральная антимонопольная служба, Минкульт, Минцифры, Роскомнадзор, правительство Москвы.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Экономика взломного периода».

Дарья Эрозбек

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