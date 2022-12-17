Минтранс снизит сборы за обслуживание самолетов в регионах

Минтранс решил понизить ставки сборов за обслуживание самолетов в регионах, чтобы снизить цену на авиабилеты. Об этом сообщил глава Минтранса Дмитрий Зверев, на его слова ссылается РБК.

«Мы обсудили приказ с бизнесом, сейчас он обсуждается в принципе со всеми регионами в рамках Сибирского и Дальневосточного федерального округов»,— сказал глава Минтранса на заседании комитета Совета федерации по экономической политике. Так он ответил на просьбу главы Якутии Айсена Николаева применить нулевые ставки в якутских аэропортах.

Как сообщил глава Якутии, около 20% стоимости билета на рейс по республике приходится обслуживание самолета в аэропорту. На московских рейсах на аэропортовое обслуживание приходится не более 2% стоимости билета.

Айсен Николаев предложил обнулить ставки для региональных самолетов. Однако глава Минтранса напомнил, что приказом предусмотрено максимальное снижение тарифов в два-четыре раза. Приказ внесут на регистрацию в Минюст до 1 января 2023 года.

Правила формирования тарифов и сборов за обслуживание самолетов были утверждены Минтрансом в июле 2012 года. Согласно им, к воздушным судам со взлетной массой до 5 тонн применяется коэффициент за обслуживание 0,25. То есть на самолеты для региональных авиалиний, таких как Як-40, Ан-24, DHC-6, L-410, превышающие этот показатель по тоннажу, данный коэффициент не распространяется.

Анастасия Ларина