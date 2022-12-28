Отель Cosmos за 2 млрд рублей начнет работу в Омске в 2023 году

Бизнес-отель Cosmos в Омске начнет работу в 2023 году, сообщает правительство Омской области. «Мы надеемся отпраздновать открытие отеля уже ко второму кварталу следующего года», - сказал губернатор Александр Бурков.

На первых двух этажах отеля будут расположены конференц-зал, конгресс-центр, зона деловых переговоров, фитнесс-центр. «Сейчас во внутренних помещениях гостиницы завершаются монтажные и отделочные работы», - уточнили власти. По словам вице-президента по операционной работе «Космос Отель Групп» Аллы Зиновьевой, планируется создать 100-110 рабочих мест.

Номерной фонд отеля насчитывает 190 номеров. Как отметил губернатор стоимость строительства гостиницы составила «почти 2 млрд. руб.».

В конце 2020 года компания сообщала, что отель уровня четыре звезды площадью более 9,5 тыс. кв. м. будет включать 204 номера, ресторан с летней верандой, конференц-залы с видом на реку Иртыш и тренажерный зал. Инвестиции в проект назывались на уровне 1 млрд руб.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Оксана Павлова