Главные новости за 27 декабря. Кубань, Крым, Адыгея

Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении первого заместителя директора ФГБУ «Управление "Кубаньмелиоводхоз"», обвиняемого по делу о разрушении дамбы Федоровского гидроузла. По версии следствия, именно из-за его распоряжений была подана вода на оросительные системы во время ремонтных работ, что привело к обрушению конструкцию гидроузла.

Уголовное дело бывшего вице-губернатора Краснодарского края Сергея Пуликовского, обвиняемого в незаконном предпринимательстве, передано для расследования в центральный аппарат Следственного комитета.

Прокурор Кубани Сергей Табельский назвал дело бывшего вице-мэра Краснодара Кирилла Мавриди одним из самых громких коррупционных скандалов года. Также прокурор Кубани рассказал о самых громких преступлениях в целом за 2022 год. Одним из них он назвал дело сочинского застройщика Анзора Пруидзе и его подельников, которых осудили за хищение денег у 1,3 тыс. дольщиков на общую сумму в 3,2 млрд руб.

Первого замглавы Туапсинского района Сергея Бойко назначили на должность главы муниципалитета. Решение о его назначении приняли 27 декабря на сессии Совета Туапсинского района.

Главой департамента информполитики мэрии Краснодара стал Павел Лаврентьев. Ранее он занимался предпринимательством, специализировался на зрелищно-развлекательной деятельности.

В Краснодаре не будут продлевать работу общественного транспорта в новогоднюю ночь. На время праздничных каникул общественный транспорт Краснодара будет курсировать по графику выходного дня.

В Краснодарском крае 28 декабря местами ожидаются сильные дожди, мокрый снег и в отдельных районах гроза.

Московская компания «Глобал», специализирующаяся на производстве аттракционов, намерена построить в Новороссийске 57-метровое вантовое колесо обозрения. Объем инвестиций в проект составит 120 млн руб.

Руководство завода «Кубанские деликатесы», на территории которого в 2019 году произошел рейдерский захват с перестрелкой, подозревают в умышленном банкротстве.

Из-за аномально теплой погоды и недостаточного количества снега курорт «Роза Хутор» предварительно перенес открытие горнолыжных трасс на 31 декабря. В это же время на курорте «Красная Поляна» ограничили продажу ски-пассов из-за большой загруженности трасс.

В Краснодарском крае ликвидировали 153 стихийные свалки в 2022 году. В настоящее время на Кубани разрабатывают проекты по рекультивации семи полигонов. В следующем году начнут работы на четырех из них.

В Краснодарском крае количество заболеваний алкоголизмом уменьшилось на 17%. Во второй половине текущего года в крае было зарегистрировано около 15 тыс. человек, страдающих алкогольной зависимостью.

Прокурор Краснодарского края Сергей Табельский рассказал, что размер самой крупной взятки на Кубани в уходящем году составил 10 млн руб. В целом количество коррупционных преступлений в сравнении с 2021 годом сократилось на 12%.

Международный центр спортивных исследований определил самых перспективных молодых футболистов мира в 20 категориях. Из всех клубов РПЛ больше всего в рейтинг попало игроков из ФК «Краснодар» — сразу три футболиста: Сергей Волков, Ираклий Манелов, Олакунле Олусегун.

Власти Севастополя рекомендовали отказаться от пользования пиротехническими изделиями в новогоднюю ночь и в период праздников.

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