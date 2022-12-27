В Севастополе рекомендуют отказаться от запуска фейерверков в новогоднюю ночь

Власти Севастополя рекомендуют отказаться от пользования пиротехническими изделиями в новогоднюю ночь и в период праздников. Об этом губернатор города Михаил Развожаев написал в своем Telegram-канале.

«Приближается Новый год, время фейерверков. Знаю, многие с тревогой сейчас относятся к любым громким звукам и просят запретить продажу пиротехники. Полностью солидарен с мнением, что сейчас не время фейерверков»,— отметил Михаил Развожаев.

Он подчеркнул, что власти не могут запретить продажу пиротехники. Однако отметил, что «можно оказаться в не очень приятной ситуации в новогоднюю ночь». По решению Оперативного штаба все необходимые меры безопасности в новогодние праздники будут максимально усилены.

Татьяна Ручкина

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