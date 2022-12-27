В Новороссийске намерены установить вантовое колесо обозрения стоимостью более 120 млн рублей

Московская компания «Глобал», специализирующаяся на производстве аттракционов, намерена построить в Новороссийске 57-метровое вантовое колесо обозрения. Проект обсуждался на платформе «Мой Новороссийск» и нашел поддержку больше половины проголосовавших горожан.

По данным «Ъ-Кубань» объем инвестиций в проект составит не менее 120 млн руб. Новый аттракцион планируют разместить на набережной города, в районе Мыса Любви.

«Колесо обозрения разрабатывается специально для Новороссийска, с учетом максимальной ветровой нагрузки. У нас уже есть подобный опыт: колеса обозрения нашего производства установлено в Южно-Сахалинске и Калининграде. Всего мы построили 46 колес обозрения. Также конструкция аттракциона будет покрыта корабельной краской, что защитит его от коррозии в условиях агрессивной морской среды. Всесезонные кабинки будут оснащены климат-контролем», – рассказал «Ъ-Кубань» директор «Глобала» Юрий Дворецков.

По словам инвестора проекта, разрабатываемое для Новороссийска вантовое колесо обозрения – уменьшенная копия «Лондонского глаза» на берегу Темзы и аттракциона в Дубае. Значительную часть инвестиций панируют направить на оснащение колеса двухсторонней иллюминацией. «В течение 1,5 часов на колесе будут сменять друг друга более 30 программ. Это будет очень красиво, так как 43 троса колеса создадут эффект экрана. Также планируем разработать аудиогид, который будет сопровождать поездку», – рассказал бизнесмен.

По словам разработчика проекта, колесо будет расположено узкой стороной к морю, чтобы иллюминацию могли видеть прогуливающиеся по набережной пешеходы, но при этом огни не мешали жителям близлежащих домов.

Предварительная схема размещения колеса обозрения



Установка колеса запланировала в конце 2023 года – начале 2024 года.

Наталья Решетняк

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