Главой департамента информполитики мэрии Краснодара стал Павел Лаврентьев

За информационную политику администрации Краснодара с сегодняшнего дня будет отвечать 39-летний Павел Лаврентьев. Его кандидатуру на должность руководителя департамента большинством голосов одобрили депутаты городской думы на 52-м внеочередном заседании.

Господин Лаврентьев сменил на этом посту Анну Косареву, которая возглавляла департамент в период мэрства Евгения Первышова и Андрея Алексеенко. О причинах кадровой перестановки не сообщается.

«Павел Лаврентьев имеет два высших образования — по специальности "Издательское дело и редактирование" и направлению "Государственное и муниципальное управление"»,— отмечено в сообщении администрации кубанской столицы.

С 2003 по 2006 годы Павел Лаврентьев служил в Вооруженных силах РФ. По окончании службы в армии пришел в журналистику, устроившись корреспондентом телеканала «Краснодар». С 2007 по 2009 годы и с 2011 по 2014 годы работал выпускающим редактором и телеведущим на телеканале «Кубань 24». Следующие пять лет занимал руководящие должности в коммерческих организациях, в том числе в АО «Сочи-Парк».

В последние годы занимался предпринимательством, специализировался на зрелищно-развлекательной деятельности. 26 декабря ИП Лаврентьев Павел Александрович было закрыто.

9 ноября новым главой Краснодара стал 42-летний Евгений Наумов, с октября прошлого года занимавший кресло замгубернатора региона. Спустя неделю после назначения господин Наумов приступил к формированию новой команды. Так, 17 ноября стало известно, что новыми заместителями мэра Краснодара стали Максим Онищенко и Надежда Панаетова. Следом управление информационно-коммуникационных технологий и связи администрации Краснодара возглавил Валерий Лысенко.

Альбина Баразгова

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