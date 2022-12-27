Прокурор Кубани назвал дело Кирилла Мавриди одним из самых громких коррупционных скандалов года

Прокурор Краснодарского края Сергей Табельский во время итоговой онлайн-конференции рассказал о коррупционных делах, вызвавших широкий общественный резонанс в 2022 году.

«В Краснодаре пресечена преступная деятельность бывшего заместителя руководителя департамента строительства края, который получал от руководителей коммерческих организаций, осуществлявших деятельность в рамках государственных и муниципальных контрактов, денежные средства в суммах от 100 тыс. до 500 тыс. руб. (общая сумма более 1,6 млн руб.) за покровительство и попустительство по службе их коммерческой деятельности»,— отметил Сергей Табельский.

Уголовное дело с обвинительным заключением в отношении бывшего первого заместителя руководителя департамента строительства Кубани, вице-мэра Краснодара Кирилла Мавриди направлено в Первомайский районный суд Краснодара для рассмотрения.

Также, по словам прокурора Кубани, «громким» коррупционным скандалом является дело в отношении бывшего начальника полиции ОМВД России по Темрюкскому району.

«Сотрудником полиции в течение двух лет получено незаконное вознаграждение в сумме порядка 3 млн руб. от предпринимателя за беспрепятственный проезд грузовых автомобилей по территории обслуживания органов внутренних дел Темрюкского района. В настоящее время ведется следствие»,— рассказал глава надзорного ведомства.

В настоящее время сотрудник отстранен от занимаемой должности. Руководство ГУ МВД России по Краснодарскому краю в отношении сотрудника назначило служебную проверку.

Речь идет о подполковнике полиции Александре Сальникове. Он родился в 1981 году в Приморско-Ахтарске. В 2003 году окончил Краснодарскую академию МВД РФ по специальности «Юриспруденция», получил квалификацию «юрист». Начав свою карьеру с участкового уполномоченного в 2003 году, продолжил службу на различных оперативных должностях в подразделениях. С октября 2017 года занимал должность заместителя начальника Отдела МВД России — начальника полиции Отдела МВД России по Темрюкскому району. Награжден медалью «За отличие в службе» II и III степени.

Тат Гаспарян

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