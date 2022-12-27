Курорт «Роза Хутор» перенес открытие горнолыжных трасс на 31 декабря

Из-за теплой погоды и недостаточного количества снега курорт «Роза Хутор» предварительно перенес открытие горнолыжных трасс на 31 декабря. Об этом сообщает пресс-служба туристического кластера.

Как отмечается в сообщении, система искусственного оснежения трасс запускается при устойчивых отрицательных температурах, чего в данный момент на курорте не наблюдается. Для безопасного катания также недостаточно натурального снега. Гости курорта, которые уже приобрели ски-пассы до 30 декабря включительно, получат индивидуальную инструкцию по возврату средств, а также бонусы от «Роза Хутор». Все праздничные мероприятия, запланированные на новогодний период, будут проводиться согласно программе. Ранее горнолыжный курорт анонсировал открытие трасс 29 декабря.

Дмитрий Нестеренко

Читайте нас в Telegram