Уголовное дело по факту аварии на Федоровском гидроузле направили в суд

В Советский районный суд Краснодара направлено уголовное дело в отношении первого заместителя директора ФГБУ «Управление "Кубаньмелиоводхоз"» по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий) в связи с разрушением Федоровского гидроузла. Об этом сообщили во время итоговой пресс-конференции с прокурором Краснодарского края Сергеем Табельским.

По версии следствия, первый заместитель, зная о предаварийном состоянии объекта и о том, что работы по его ремонту не окончены, потребовал от подчиненных сотрудников опустить сегментные затворы плотины реки Кубань с целью подачи воды на оросительную систему. В результате этого произошел подпор водой и обрушение конструкции плотины стоимостью более 270 млн руб., что также привело к снижению плановых посевных площадей на территории пяти районов края. Обвиняемый находится под домашним арестом.

«Основной причиной произошедшей аварии явился значительный износ гидротехнического сооружения и непринятие эксплуатирующей организацией мер к реконструкции объекта»,— сообщили представители краевой прокуратуры.

Врио директора ФГБУ «Управление "Кубаньмелиоводхоз"» также привлечен к административной ответственности по ст. 9.2 КоАП РФ (нарушение требований к обеспечению безопасности при проектировании, строительстве, эксплуатации и реконструкции гидротехнических сооружений), ч. 2 ст. 9.4 КоАП РФ (нарушение требований технических регламентов, проектной документации при реконструкции или капитальном ремонте объектов капитального строительства, которые повлекли причинение вреда государственному имуществу).

Обрушение Федоровского гидроузла произошло 22 апреля текущего года. Гидротехническое сооружение использовалось для транспортировки воды к рисовым чекам. Авария привела к сокращению посевных площадей риса на 25% (со 119 тыс. до 90 тыс. га).

Подробнее в материале «Ъ-Кубань» — «На свой страх и рис».

Тат Гаспарян

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