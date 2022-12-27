МЧС предупредило о сильных дождях и мокром снеге на Кубани 28 декабря

В Краснодарском крае 28 декабря местами ожидаются сильные дожди, мокрый снег и, в отдельных районах, гроза. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Ночью и утром местами возможен туман. Ветер западной четверти будет достигать 9-5 метров в секунду, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем составит от 2 до 7 градусов.

На Черноморском побережье температура воздуха ночью составит от 5 до 10 градусов, днем — от 7 до 12 градусов. В горных районах днем от 0 до 5 градусов.

В Краснодаре утром и днем возможен сильный дождь. Ветер западной четверти будет достигать 4-9 м/с м порывами до 15 м/с. Температура воздуха составит от 5 до 7 градусов.

Анастасия Донскова

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