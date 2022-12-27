На Кубани число заболеваний алкоголизмом сократилось почти в пять раз

В Краснодарском крае количество заболеваний алкоголизмом уменьшилось на 17%. Информация об этом опубликована на официальном сайте регионального министерства здравоохранения.

По данным ведомства, во второй половине текущего года в крае было зарегистрировано около 15 тыс. чел., страдающих алкогольной зависимостью. При этом каждый год более 30% кубанцев, зависимых от приема этанола, снимаются с диспансерного наблюдения по выздоровлению.

«В лечении и реабилитации наркологических больных используется комплексный подход, направленный на отказ от зависимого поведения, улучшение и стабилизацию физического и эмоционального состояния, коррекцию всех сфер жизнедеятельности, которые были затронуты болезнью»,— говорится в сообщении.

По данным регионального минздрава, употребление алкоголя может вызывать более 200 различных недугов.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», Краснодарский край занял 14-е место в рейтинге самых пьющих регионов РФ.

Дмитрий Нестеренко

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