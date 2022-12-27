Размер самой крупной взятки на Кубани в 2022 году составил 10 млн рублей

Прокурор Краснодарского края Сергей Табельский рассказал, что размер самой крупной взятки на Кубани в уходящем году составил 10 млн руб., и заявил, что ориентирует подчиненных больше внимания уделять выявлению крупных коррупционных схем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Он уточнил, что в среднем размер взяток в регионе варьируется от 1 млн до 7 млн руб., при этом рассказал о большом количестве дел о взятках в незначительном размере. По его данным, они фиксируются там, где есть распределение денег.

«Но я ориентирую коллег, что нужно уходить от мелких дел, а занимать крупными делами»,— сообщил он журналистам в ходе интернет-конференции.

По данным крайпрокуратуры, в уходящем году количество коррупционных преступлений с сравнении с 2021 годом сократилось на 12%, выявлено 1,1 тыс. таких деяний.

Михаил Волкодав

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