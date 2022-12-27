Прокуратура Кубани помогла вернуть в семьи более 100 мобилизованных отцов из многодетных семей

Прокуратура на Кубани, контролируя ход мобилизации, помогла вернуть в семьи более сотни мобилизованных отцов, имеющих троих несовершеннолетних детей. Об этом журналистам в ходе интернет-конференции сообщил прокурор Краснодарского края Сергей Табельский.

«По договоренности с военными комиссариатами и командирами частей произвели замену… Они были возвращены в семьи, и провели замену либо на добровольцев, либо на тех, кто подлежал мобилизации по закону»,— сообщил прокурор.

Он добавил, что в процессе мобилизации сотрудники прокуратуры многому научились и в будущем готовы выполнять задачи, возникающие в ходе мобилизации, в более короткие сроки.

Ранее сообщалось, что вопрос об отсрочке от призыва гражданам, имеющим трех и более детей, урегулирован директивой начальника Генштаба.

Михаил Волкодав

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