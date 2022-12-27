В Краснодаре не будут продлевать работу общественного транспорта в новогоднюю ночь

Работу общественного транспорта в Краснодаре 31 декабря в Краснодаре не планируют продлевать. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

В то же время на портале мэрии опубликовано расписание автобусов, троллейбусов и другого городского транспорта, на котором из центра в другие районы города можно будет добраться после 00:00. Самый поздний автобус отправится от остановки «Улица имени Хакурате» по улице Красной до троллейбусного депо № 1 в 01:15. По маршруту после полуночи будут курсировать автобусы № 2Е и № 52.

На время праздничных каникул общественный транспорт Краснодара будет курсировать по графику выходного дня. В настоящее время для отслеживания движения городского транспорта доступно приложение «Транспорт Краснодара онлайн».

Анастасия Донскова

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