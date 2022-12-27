Три футболиста «Краснодара» вошли в рейтинг самых перспективных игроков мира

Международный центр спортивных исследований определил самых перспективных молодых футболистов мира в 20 категориях. Из всех клубов РПЛ больше всего в рейтинг попало игроков из ФК «Краснодар» — сразу три футболиста.

В топ-10 самых перспективных двухсторонних правых защитников вошел Сергей Волков. Он занял шестое место. За основную команду «Краснодара» спортсмен начал играть 9 апреля 2022 года. Тогда на выездном матче с «Рубином» он забил гол на 84-й минуте, что принесло команде победу.

Ираклий Манелов вошел в топ-10 самых многообещающих атакующих правых вингеров. Он занял восьмое место рейтинга. За краснодарскую команду он начал играть 18 сентября 2021 года.

В топ-10 самых перспективных универсальных левых вингеров вошел Олакунле Олусегун, заняв десятое место. Нигерийского форварда «Краснодар» выкупил у болгарского «Ботев» в июне 2021 года.

Татьяна Ручкина

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