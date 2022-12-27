В Краснодарском крае ликвидировали 153 стихийные свалки в 2022 году

На Кубани в этом году после вмешательства прокуратуры ликвидировали 153 стихийные свалки. Об этом сообщили на пресс-конференции прокурора Краснодарского края Сергея Табельского.

Кроме того, по данным ведомства, на Кубани разрабатывают проекты по рекультивации семи полигонов. В следующем году начнут работы на четырех из них.

В 2022 году по требованию краевой прокуратуры Усть-Лабинская зона была обеспечена региональным оператором и объектом обращения с отходами. Региональный оператор Тихорецкой и Мостовской зон должен подать документы на получение тарифа и заключить договоры на захоронение ТКО.

На территории Белореченской зоны началась разработка проекта реконструкции отходоперерабатывающего комплекса. В этом году планируют завершить разработку и публичные слушания по объекту.

В Краснодарском крае законно эксплуатируют 15 полигонов. Шесть из них с предельной вместимостью, шесть исчерпают вместимость в течение двух-трех лет, у трех — запас более трех лет. Региональные операторы выбраны в 10 зонах из 11.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что мусорный полигон под Анапой планируют законсервировать в 2023 году.

Альбина Баразгова

Читайте нас в Telegram