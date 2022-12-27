«Тантал» вылетел в трубу

Комплекс промышленных объектов в поселке Зоринский Гагаринского района Саратова, ранее занимаемый предприятием по выпуску окон АО «Тантроникс», продан в ходе конкурсного производства ПАО «Тантал». Несколько недвижимых и инфраструктурных объектов, а также станки реализованы за 180,5 млн руб. Покупателем выступило ЗАО «Курганспецарматура», входящее в торговый дом «Энергомашкомплект». Последнему также принадлежит ЗАО «Саратовский арматурный завод». ПАО «Тантал» было признано банкротом в июле прошлого года. Новые собственники площадки намерены развивать производство трубопроводной арматуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Обанкроченный завод «Тантал» выставлен на продажу частями

Фото: SARATOV.MK.RU Обанкроченный завод «Тантал» выставлен на продажу частями

Фото: SARATOV.MK.RU

В ходе конкурсного производства обанкроченного ПАО «Тантал» была продана принадлежавшая предприятию площадка в поселке Зоринский Гагаринского района Саратова. Договор между ПАО в лице конкурсного управляющего Анатолия Докукина и ЗАО «Курганспецарматура» был подписан на прошлой неделе. Производственная площадка, на которой раньше располагалось дочернее предприятие «Тантала» ЗАО «Окна Тантроникс» (компания занималась выпуском пластиковых окон), реализована одним лотом за 180,5 млн руб.

Согласно сведениям, опубликованным в едином федеральном реестре сведений о банкротстве, покупатель приобрел имущество, находившееся в залоге у ПАО «Сбербанк»: 10 зданий, в том числе четыре недостроенных, два земельных участка, газопроводы низкого и высокого давления, линии электропередачи, железнодорожные пути продолжительностью чуть менее километра, станки и т.д.

Имущество ПАО «Тантал» продавалось на площадке «Новые информационные сервисы» и нашло покупателя только со второго раза.

Сейчас конкурсный управляющий предприятия пытается реализовать здание завода на проспекте 50 лет Октября в Саратове за 86,5 млн руб., здание на 5й Дачной Саратова (15,6 млн руб.), оздоровительный лагерь в поселке Елшанка Саратова (8,3 млн руб.), турбаза в Гагаринском районе Саратова (8,4 млн руб.), земельный участок в том же районе (11,1 млн руб.). Также продаются доли в ООО «Гальваностег» (обработка металлов), ООО «КСтиль» (исследование рынка), ООО «Тансвязь» (услуги телефонной связи), ООО «Тантал-Инжиниринг» (электронное оборудование для автотранспортных средств).

Оборонное предприятие ПАО «Тантал» признано банкротом в июле прошлого года. Арбитражный суд региона на основании финансового анализа компании установил, что у должника «не имеется реальной возможности восстановить свою платежеспособность». Заявление о признании ПАО «Тантал» банкротом в апреле 2019 года подало ООО «Газпром межрегионгаз Саратов», долг перед которым на тот момент составлял 16,3 млн руб. На момент открытия конкурсного производства долг «Тантала» составлял 1,07 млрд руб. Крупнейшие кредиторы — ПАО «Промсвязьбанк» (576 млн руб.), ПАО «Банк Уралсиб» (210,5 млн руб.), ПАО «Сбербанк» (207,2 млн руб.), ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» (28,6 млн руб.) и ПАО «Саратовэнерго» (23 млн руб.).

• ПАО «Тантал» создано в 1949 году на базе танковых ремонтных мастерских для выпуска электро- и радиоламп. Сейчас «Тантал» поставляет продукцию для гражданской авиации, космической связи и оборонного комплекса. По данным предприятия, чистый убыток по итогам 2019 года (более поздних сведений нет) составил 199,8 млн руб. при выручке 55 млн руб. Компанией владеет Александр Ляшенко, ему напрямую принадлежит 19,63% акций ПАО.

Сложная финансовая ситуация на ПАО «Тантал» сложилась несколько лет назад. В областном правительстве ее объясняли снижением объемов выпуска специальной оборонной продукции и утерей рынка гражданской продукции. На предприятии кризисную ситуацию никогда не комментировали. С 2019 года ПАО «Тантал» не ведет производственную деятельность.

Тогда бывший министр промышленности и энергетики Саратовской области Андрей Архипов отметил, что у «Тантала» нет перспектив восстановления производства, а инфраструктура предприятия — «изношенная и деградировавшая». «Там нужен новый инвестор, который может быть только в рамках конкурсной процедуры»,— отметил он.

АО «Курганспецарматура», купившее актив «Тантала», занимается выпуском трубопроводной арматуры из углеродистых, низколегированных и нержавеющих сталей для различных отраслей промышленности. До 2013 года 51% долей в «Курганспецарматуре» владело саратовское ЗАО «Энергомашинвест» (сейчас 100% — граждане России). Курганская компания находится под управлением саратовского АО «НПО „Энергомашкомплект“» (торговля эксплуатационными принадлежностями машин), которым через ООО «Активплюс» владеет Виталий Кошкарев. Также партнером «Энергомашкомплекта» является ЗАО «Саратовский арматурный завод». По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2021 году чистая прибыль Курганспецарматуры составила 73,9 тыс. руб. при выручке 1,6 млрд руб.

В НПО «ЭМК» сообщили «Ъ», что площади планируется использовать для развития производства трубопроводной арматуры в рамках программы импортозамещения. «В настоящий момент времени менеджментом компании ведется разработка бизнес-плана развития данной площадки, который предполагает широкую кооперацию с машиностроительными предприятиями Саратова»,— пояснили в компании.

В министерстве промышленности и энергетики Саратовской области добавили, что перспективы развития площадки обсудят в рамках запланированной на ближайшее время рабочей встречи представителей минпромэнерго региона и предприятия.

Сергей Петунин