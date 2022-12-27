Долгие газопроводы

«Газпром» и муниципальные власти в Прикамье заключили сделку, направленную на снижение долгов перед газовиками. Монополия выкупила у муниципалитетов газопроводы на сумму 149 млн руб. Теперь газовики ожидают, что муниципалитеты направят вырученные средства на погашение задолженности своих теплоснабжающих МУПов перед газовиками. Такая договоренность достигнута между краевыми властями и компанией. По данным «Ъ-Прикамье», просроченная задолженность краевых коммунальных предприятий и теплоснабжающих компаний все еще значительная и превышает 2 млрд руб. Краевые власти намерены ликвидировать задолженность в 2025 году.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

АО «Газпром газораспределение Пермь» выкупило в декабре газопроводы, принадлежащие семи районам Перми. «Мы провели все конкурсные процедуры, и оказались победителями по всем газопроводам. Мы свои обязательства выполнили»,— заявил на заседании правительства Пермского края генеральный директор газовой компании Сергей Черезов.

Газопроводы муниципальные предприятия продавали в рамках аукционов, на которых АО «Газпром газораспределение Пермь» выступило единственным участником. Общая сумма покупки составила 149 млн руб. «По договоренности с правительством края теперь муниципалитеты должны перечислить своим муниципальным предприятиям эти средства, а те должны погасить накопленные долги за газ перед АО „Газпром газораспределение Пермь“»,— пояснили «Ъ-Прикамье» в компании. Речь идет о покупке газопроводов в Кудымкаре, Краснокамском, Нытвенском, Верещагинском, Кишертском, Ординском, Суксунском, Бардымском, Горнозаводском и Лысьвенском городских округах.

Напомним, что долги за газ в регионе начали активно формироваться десять лет назад и стали одной из сложных тем в отношениях «Газпрома» и региональных властей. Основную лепту в формирование этой задолженности вносило не столько население, сколько теплоснабжающие организации Прикамья — небольшие районные котельные, использующие неэффективное оборудование и обладающие большими потерями на сетях.

Газовики на переговорах всегда увязывали дальнейшие инвестиции в газификацию региона с погашением долга, применяли штрафные санкции в виде заморозки инвестпро­грамм. Первый раз это произошло в 2016 году, но мера не помогала: долги росли как снежный ком — по 0,5–1 млрд руб. в год. В 2018 году тогдашний гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз» Кирилл Селезнев сообщил об очередном рекордном увеличении долга региона за полгода сразу на 10% (до рекордных к тому моменту 4,3 млрд руб.) и добавил, что «при такой задолженности о дальнейшем увеличении инвестиций в газификацию никакой речи быть не может».

Региональные власти в ответ предпринимали самые разнообразные попытки, но в итоге к 2019 году добились лишь снижения темпов прироста долга (в 2017-м рост составил 466 млн руб., в 2018-м — 214 млн руб.), а с 2019 года начали сокращать задолженность. В декабре прошлого года между ООО «Газпром межрегионгаз Пермь» и правительством Пермского края был подписан график погашения просроченной дебиторской задолженности за поставленный природный газ проблемных предприятий Пермского края. По данным «Ъ-Прикамье», на конец 2022 года просроченные долги теплоснабжающих организаций и населения превышают 2 млрд руб.

На заседании правительства Пермского края губернатор Дмитрий Махонин подтвердил намерения по ликвидации долга перед компанией. «Очень важно соблюдать все наши партнерские договоренности. Я имею в виду не только в части инвестиционных проектов, но и прежде всего соблюдать платежную дисциплину, следить за погашением ранее накопленной задолженности. Это основная наша задача, и надо эти сложности преодолевать и стремиться к тому, чтобы задолженность была ликвидирована в ближайшие годы. В 2025 году она должна быть ноль руб­лей»,— заявил Дмитрий Махонин. Он подчеркнул, что соблюдение графика ликвидации задолженности будет залогом исполнения планов по газификации и реализации инвестиционных программ ПАО «Газпром» в Пермском крае.

Муниципалитеты, в свою очередь, до Нового года должны были перечислить вырученные средства поставщику газа. Глава Краснокамского городского округа Игорь Быкариз подтвердил «Ъ-Прикамье» исполнение договоренностей. «Мы ценим сотрудничество с газовиками и участие губернатора в решении наших долговых вопросов. Газовики выкупили часть наших муниципальных газопроводов под обязательство погашения долгов наших МУПов — „Гарант“ и „Овер-Гарант“ — в сопоставимом объеме. Мы тоже отработали свою часть этого необычного проекта. На последнем заседании окружной думы 14 декабря выделили 22 млн руб. субсидии для наших МУПов, чтобы они оперативно закрыли свои долги перед газовиками. Завершить все до Нового года — такие были условия. Краснокамск их выполнил. Все получилось»,— рассказал он. Глава Кунгурского округа Вадим Лысанов также подтвердил проведение аукционов по продаже газопроводов. Он отметил, что долги перед газовиками были практически у всех муниципалитетов. Но Кунгурский округ ранее погасил все задолженности. А средства от продажи газопроводов будут направлены на развитие инфраструктуры ЖКХ.

Бывший вице-премьер Прикамья, председатель комитета заксобрания по развитию инфраструктуры Антон Удальев считает, что концепция погашения задолженности муниципалитетов перед газовиками за счет продажи газопроводов очень эффективна, особенно для края. Помимо того что сокращаются долги, бонусом для краевого бюджета является освобождение от бремени содержания этих газопроводов. «Газпром», в свою очередь, получает консолидированный комплекс. Это прежде всего вопрос безопасности. Господин Удальев отметил также, что процесс погашения долгов за счет продажи газопроводов разделен на этапы. Предстоит дальнейшая многоэтапная, трудная работа по выявлению, инвентаризации и продаже газопроводов муниципалитетов, так как существуют бесхозные газопроводы, которые необходимо выявить. По словам господина Удальева, только за счет продажи газопроводов нельзя погасить накопившиеся долги. Однако уже сейчас проделана огромная работа по их сокращению. Если раньше долги лишь росли, то сейчас краю удалось не только сократить задолженность, но и начать процесс ее погашения.

Ирина Суханова