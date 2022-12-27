Завет да нелюбовь

Вокруг пермских евангелистов начинается новое судебное разбирательство. Активисты из пермского микрорайона Гайва потребовали сноса строящегося частного дома. Они полагают, что в нем может расположиться молельный дом пермской церкви «Новый Завет». По мнению истцов, здание возводится с нарушением правил инсоляции и пожарной безопасности. В пермской религиозной организации Церкви христиан веры евангельской комментировать ситуацию не стали, а в мэрии сообщили, что строящийся дом соответствует установленным параметрам.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Строящийся частный дом в Орджоникидзевском районе Перми на ул. 2-ой Гравийный переулок, 11, фото - Е Фото: Строящийся частный дом в Орджоникидзевском районе Перми на ул. 2-ой Гравийный переулок, 11, фото - Е

Жители многоквартирного дома на Гайве в судебном порядке требуют сноса строящегося здания, в котором, по их мнению, может открыться молельный дом евангелистов. Как рассказала «Ъ-Прикамье» одна из инициаторов иска Елена Гавенко, в 2021 году на участке по адресу: 2-й Гравийный переулок, 11, предназначенном для возведения частного жилья, началось строительство здания. На участке в 635 кв. м было построено трехэтажное здание. По данным жителей, объект планируется использовать как молельный дом для пермской церкви «Новый Завет», трапезную, а также помещения для проживания владельцев здания.

Собственником участка является пермский предприниматель Александр Логинов. В Kartoteka.ru сообщается, что господин Логинов в свое время был совладельцем и руководителем девяти компаний, занимавшихся производством радиаторов (ООО «Смартклиматсистем»), пластмассовых изделий (ООО «Ондоль»), стали в слитках (ООО «Промтехснаб-ПМ»), металлообработкой (ООО «ПКФ ПТС») и прочим. Все общества в настоящее время ликвидированы.

Исковое заявление жители подали в Орджоникидзевский районный суд в октябре, истцом выступила госпожа Гавенко, ответчиком стал Александр Логинов. К делу привлекли департамент градостроительства и архитектуры, а также районного прокурора. Согласно заявлению истца, квартиры, выходящие окнами на дом по 2-му Гравийному переулку, 11, оказались закрыты от прямых солнечных лучей полностью или частично. Это нарушило права жителей и изменило характеристики их квартир. Граждане полагают также, что при возведении соседнего здания нарушаются правила пожарной безопасности. «Застройщиком объекта не соблюдены нормы минимального противопожарного разрыва между строениями. Сейчас от стены до стены 6,68 м (между домами на ул. Гайвинской, 42, и 2-м Гравийным переулком, 11.— «Ъ-Прикамье») без учета балконов (выносная конструкция), или 5,08 м с учетом ширины балконов. Когда на объекте смонтируют эвакуационную лестницу, расстояние между выносными конструкциями еще уменьшится»,— отмечает в исковом заявлении Елена Гавенко. Активистка требует обязать ответчика устранить последствия нарушения своих прав и снести строящееся здание. До рассмотрения дела по существу Елена Гавенко ходатайствовала о зап­рете регистрационных действий с участком под спорным строением. Предварительное заседание назначено на 10 января.

Связаться с господином Логиновым «Ъ-Прикамье» не удалось, его телефон был отключен. В приемной пермской религиозной организации Церкви христиан веры евангельской «Новый Завет» заявили, что комментировать ситуацию не будут.

До подачи заявления в суд жители обращались с жалобами в администрацию Орджоникидзевского района, департамент градостроительства и архитектуры (ДГА), районную, краевую прокуратуру, регио­нальную инспекцию Госстройнадзора, управление Роспот­ребнадзора, ГУ МЧС по Пермскому краю. Согласно ответу райадминистрации, проведенное обследование установило, что застройщик не занял свободные муниципальные земли. «На момент обследования нарушения расстояний между жилыми зданиями не выявлено»,— отмечается в ответе на обращение. В Роспотребнадзоре, который ранее измерял освещенность в квартире, сообщили, что в результате изменений федерального законодательства ведомство больше не рассматривает заключения по расчету продолжительности инсоляции.

Это не первый конфликт жителей Перми с евангелистами. Напомним, пермские власти по требованию общественности уже больше 15 лет пытаются вернуть из собственности церкви ДК им. Ленина. В мае этого года суд обязал епархиальное управление пермских евангелистов выплатить мэрии 11,8 млн руб. неосновательного обогащения за пользование участком под ДК им. Ленина с 2018-го по 2021 год.

В администрации Перми пояснили, что строящийся объект по адресу: 2-й Гравийный переулок, 11, соответствует параметрам, установленным Правилами землепользования и застройки для зоны малоэтажной, индивидуальной и блокированной жилой застройки Ж-3, а также утвержденной документации по планировке территории.

Партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Василий Малинин отметил, что доказать допущенные нарушения жители могут в суде только на основании заключения эксперта либо специалиста. Ни жильцы, ни суд не обладают специальными познаниями для того, чтобы сделать вывод о нарушении градостроительных и противопожарных норм. «В этой связи на данном этапе все заявления истца носят предположительный характер»,— подчеркнул господин Малинин.

Управляющий партнер «Легес Бюро», член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова обратила внимание, что установленные нормы инсоляции носят рекомендательный характер. «Учитывая отсутствие нарушений конституционных и жилищных прав, вероятнее всего, в данном споре выиграет ответчик — застройщик участка. Так, при отсутствии доказательств нарушения норм, а также при недоказанности наличия нарушений жилищных прав истцы могут не выиграть данный спор»,— считает эксперт.

Евгения Ахмедова