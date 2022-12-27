Авто поставят на счетчик

В столице Удмуртии в первом квартале 2023 года появятся платные парковки. Первый месяц они будут работать бесплатно в тестовом режиме, после этого цена составит 35 руб. в час. Всего на первом этапе планируется оборудовать 1,5 тыс. платных парковочных мест. Знаки уже начали устанавливать. Эксперты считают, что инициатива полезная в условиях загруженного автомобилями центра города, однако лучше было бы привлечь к проекту инвестора, а не расходовать бюджетные средства. Кроме того, они указали на необходимость регулярно чистить от снега места для платной парковки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

В ближайшее время в Ижевске в тестовом режиме заработают платные парковки. Как сообщил журналистам советник главы Ижевска Алексей Орлов, их внедрение будет происходить поэтапно, чтобы жителям было комфортнее привыкнуть. Первый этап включает в себя открытие 1,5 тыс. машиномест, однако для начала заработают 15 локаций на 230 мест. В дальнейшем, в зависимости от загруженности, власти города будут принимать решение об организации дополнительных платных парковок. «У города есть обязанность регулировать дорожное движение и заниматься дорожной сетью. Более того, у нас сейчас строят большое количество многоэтажного жилья, в том числе и в центре, тем самым увеличивая автопарк. Дорожная сеть не успевает за этим ростом, в итоге мы получаем перегрузку дорог»,— пояснил господин Орлов.

Стоимость платной парковки будет установлена в размере 35 руб. в час. При этом будет бесплатный период для высадки или посадки пассажиров — 15 минут. Оплатить можно будет через мобильное приложение «Горпарковки», на портале или через смс.

За неуплату парковки также предусмотрен штраф, ориентировочно он составит 2,5 тыс. руб. Власти города предусмотрели льготы. Многодетные семьи могут обратиться с заявлением в МКУ «Центр цифровых компетенцией» и предоставить документы, обеспечивающие им льготу. «После этого их данные будут введены в базу и у них будет возможность бесплатно оставлять свое авто на парковках»,— сказал Алексей Орлов.

По его словам, будет предусмотрен бесплатный тестовый период. «Ориентировочные сроки официального запуска проекта — первый квартал 2023 года. До этого момента будет бесплатный пробный период — 30 дней, который предусматривает, что пользователи могут попробовать зарегистрироваться в личном кабинете приложения, изучить локации платных парковок, привыкнуть к ним, высказать свои предложения и замечания»,— прокомментировал Алексей Орлов.

Фиксировать нарушения размещения транспортных средств будет специальный автомобиль Центра организации дорожного движения. В первую очередь это касается оплаты парковки, а также ряда пунктов правил дорожного движения.

Кроме того, на платных парковках планируют развитие электрозарядной инфраструктуры. «Количество электрокаров в городе растет. Мы должны учитывать этот момент, поэтому городские парковки будут оснащаться электростанциями»,— добавил господин Орлов.

В следующем году власти города планируют запустить перехватывающие парковки. Они будут располагаться в местах концентрации транспортных средств, чтобы жители могли оставить свое авто и дальше продолжить путь либо на общественном транспорте, либо иным способом. На перехватывающих парковках предусматривается льготная оплата. Кроме того, их планируют оснастить различными сервисами для автомобилистов: возможностью добавить воды для омывателей, подкачать шины, зарядить электрокар.

В бюджете Ижевска на 2023 год на мероприятия по созданию единого парковочного пространство предусмотрели 100,8 млн руб., в 2024 и 2025 годах — по 97,2 млн руб. Доходы от платных парковок в следующем году обозначены на уровне 72 млн руб., в 2024 году — 78 млн, в 2025-м — 82 млн руб.

Вопрос о создании платных парковок поднимали еще в 2018 году. Тогда администрация Ижевска планировала провести конкурс на право заключения концессионного соглашения и передать реализацию проекта частному лицу. Однако в прошлом году от этой идеи отказались. Как сообщил Алексей Орлов, когда концессионер самостоятельно строит парковки и финансирует их, город не может влиять на устанавливаемые тарифы. Если у инвестора возникнут сложности и он поднимет стоимость, с реакцией общественности придется работать местным властям. Поэтому в 2022 году было создано муниципальное казенное учреждение «Центр цифровых компетенций», которое будет обеспечивать работу платных парковок на бюджетные деньги.

Знаки «Платная парковка» уже начали устанавливать. Первый знак появился на участке улицы Красногеройской, между пересечением с улицами Ломоносова и Коммунаров.

Заместитель председателя постоянной комиссии гордумы Ижевска по вопросам развития территории, градостроительства, землеустройства и экологии Алексей Хлебников считает, что идея организовать платные парковки неплохая. По его мнению, парковочное пространство, особенно в центре города, — это очень ограниченный ресурс, за который приходится платить либо деньгами, либо временем.

«Инициатива хорошая, но мне не очень нравится, каким образом это делается. Парковки планируют организовывать за счет бюджетных средств, но было бы выгоднее устроить конкурс, найти инвестора, который смог бы реализовать план мероприятий и получать с этого прибыль»,— поделился господин Хлебников.

Об этой проблеме говорит и председатель постоянной комиссии гордумы Ижевска по местному самоуправлению, информационной политике и связям с общественностью Алексей Гарипов.

«Я за платные парковки двумя руками, но сама реализация проекта вызывает вопросы. И у депутатов, и у меня лично. Можно было организовать конкурс, расписать техническое задание. Любой желающий заявился бы и делал. А пока что я не вижу никакой финансовой прозрачности»,— сказал господин Гарипов.

Одной из главных проблем эксперты считают благоустройство парковочных мест. «Уже сейчас люди в соцсетях справедливо пишут, что знак о парковке разместили, а снег не убрали. Однако, если я плачу, то предъявляю требования к качеству. Я не хочу парковаться в сугробе. Тоже самое летом, когда парковаться приходится в ливневых стоках, например»,— рассказал господин Хлебников. Также он обращает внимание, что могут возникнуть трудности с оплатой. «Это сложная система: камера снимает, фиксирует, после чего происходит оплата через приложение, сайт или смс. Эта система еще не опробована. Конечно, технически этот вопрос можно решить, но поначалу однозначно будут трудности»,— добавил Алексей Хлебников.

Организация платных парковок приведет к увеличению спроса на общественный транспорт и такси. «Люди будут сравнивать: или они 200 руб. оставят за парковку, или ту же сумму потратят на такси. Цена должна стимулировать именно к тому, чтобы человек мог также выбрать общественный транспорт, что приведет к разгрузке города от машин»,— сказал господин Хлебников.

Помимо этого, появление платных парковок будет дисциплинировать жителей Ижевска. Как рассказал Алексей Гарипов, сейчас появилось много точечной постройки, и жители этих домов часто оставляют свои машины на проезжей части, занимают целую полосу, мешают движению и снегоуборочной технике. «В случае, если авто станут бросать на платных парковках, можно будет вызывать эвакуатор и освободить полосу для очистки от снега. Все это будет дисциплинировать горожан. Я считаю, что платные парковки необходимы, это вопрос цивилизационного решения»,— заключил господин Гарипов.

Татьяна Колегова