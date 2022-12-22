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обновлено 14:24

Нарушения размещения автомобилей на платных парковках в Ижевске будет фиксировать специальный транспорт

В столице Удмуртии появился автомобиль Центра организации дорожного движения, который будет фиксировать нарушения размещения транспортных средств на платных парковках города. В первую очередь это касается оплаты парковки, а также ряда пунктов правил дорожного движения, сообщает администрация Ижевска. Об этом пишет Izhlife.

Фото: Izhlife

Фото: Izhlife

Оплата парковки будет осуществляться через мобильное приложение, смс или с помощью специального портала. Его запустят в первой половине 2023 года. Первые 15 парковок на 230 мест появятся в центре Ижевска в первом полугодии следующего года. Стоимость часа размещения не превысит 35 руб., однако окончательная стоимость будет зависеть от расположения парковочного места и времени.

Напомним, власти Ижевска планируют ввести платные парковки на всех центральных улицах города. Это, по мнению главы города Олега Бекмеметьева, поможет сократить количество припаркованных у обочин машин, и тем самым уменьшит пробки в часы-пик. Предполагается, что 1,5 тыс. платных парковочных мест появятся в течение пяти лет. Первые 15 минут на таких парковках будут бесплатными.

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