Витусное поражение

ГУ МВД России по Пермскому краю завершило длившееся более двух лет расследование уголовного дела о причинении ущерба клиентам группы «Витус» — старейшего участника рынка инвестиционных услуг в Прикамье. Бывшему совладельцу группы Дмитрию Попову предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия МВД, под видом заключения договоров займа на себя он похитил у холдинга 504 млн руб., внесенных клиентами инвесткомпании, в результате чего группа не смогла выполнить свои обязательства по возврату акций вкладчикам и оказалась в банкротстве. При этом пострадавшие клиенты «Витуса» ранее неоднократно требовали привлечь к ответственности и других участвовавших в деятельности инвесткомпании лиц.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Уголовное дело о причинении ущерба клиентам группы компаний «Витус» было возбуждено ГУ МВД по Пермскому краю в конце лета 2020 года. Проверочные мероприятия в холдинге правоохранительные органы начали еще за год до этого, когда в Центробанк, полицию и суды стали обращаться клиенты инвесткомпании с сообщениями о том, что после отзыва у ИК лицензии летом 2018 года они перестали получать дивиденды, а в установленный срок компания не вернула вкладчикам акции и не компенсировала их потерю. Тогда источники «Ъ-Прикамье» сообщали, что уголовное дело возбуждено в отношении неустановленных лиц. После завершения расследования в пресс-службе краевого главка МВД рассказали, что фигурантом является 48-летний владелец группы. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Установлено, что обвиняемый в 2016 году приобрел группу компаний. В период с 2016 по 2019 год он путем обмана и злоупотребления доверием гендиректора одного из юрлиц группы получил необеспеченные займы бездокументарными ценными бумагами и денежными средствами на общую сумму в размере 504 млн руб. В определенные договорами сроки он их не вернул. Полученные активы злоумышленник использовал на личные цели: часть средств внес в уставный капитал коммерческого банка на территории Москвы, совладельцем которого являлся, еще часть направил на погашение своих обязательств перед кредиторами и на другие нужды.

Похищенные активы были сформированы за счет средств, внесенных в ИК «Витус» по договорам займов 323 гражданами, среди которых были жители Пермского края и других регионов России. В результате хищения активов инвесткомпании, «Витус» не смог выполнить свои обязательства по возврату акций гражданам, в связи с чем в отношении него была введена процедура банкротства. Потерпевшие, внесшие ценные бумаги, признаны по уголовному делу гражданскими истцами на сумму неисполненных перед ними обязательств.

Прокуратура Пермского края уже утвердила обвинительное заключение в отношении фигуранта. В ближайшее время уголовное дело будет направлено в Ленинский районный суд Перми для рассмотрения по существу. Обвиняемому избрана мера пресечения в виде денежного залога. Поскольку до настоящего времени он не вернул денежные средства по договорам займа, в целях возмещения ущерба на принадлежащее ему имущество в размере 518 млн руб. наложен арест.

Имя обвиняемого в пресс-релизах МВД и прокуратуры не называется. По данным СМИ, речь идет о 48-летнем бизнесмене из Калининграда Дмитрии Попове, который в 2016 году стал основным владельцем холдинга, купив 32,9% долей уставного капитала ООО «Инвестиционная компания „Витус“» — исторически первого и основного юрлица группы. Остальные доли тогда распределялись между зарегистрированной на Сейшелах компанией «Руби Капитал Корпорейшн» и белизской «Мэйкбридж Холдингз Лтд». В феврале 2018 года структура собственников ООО «ИК „Витус“» изменилась: доли зарубежных компаний снизились, Дмитрий Попов вышел из числа соучредителей общества, при этом 43,56% в его уставном капитале получило специализирующееся на вложениях в ценные бумаги столичное ПАО «Волга Капитал», в котором господин Попов занимал пост заместителя гендиректора и являлся членом совета директоров.

В июле 2018-го Центробанк отозвал у ИК «Витус» лицензию за операции по манипулированию рынком. В 2020 году Центробанк подал в суд заявление о ликвидации ООО «ИК „Витус“», однако первая инстанция его не удовлетворила, а апелляционная оставила это решение без изменений, в итоге юрлицо по-прежнему действует. Экс-юрист группы Максим Кутовой также подавал заявление о признании ООО «ИК „Витус“» банкротом из-за задолженности в 344,9 тыс. руб., однако оно было возвращено заявителю. Вместе с тем дочерние компании общества — ООО «Витус Инвестиции» и ООО «Профит Плюс» — были признаны несостоятельными.

Сам Дмитрий Попов также является банкротом. Соответствующее решение было вынесено Арбитражным судом Калининградской области в июле 2019 года. Заявление о признании господина Попова несостоятельным подал банк «Траст», которому бизнесмен, согласно материалам дела, задолжал 761,9 млн руб. Среди кредиторов предпринимателя значится также ООО «Профит Плюс». В декабре 2022 года с заявлением о включении в реестр требований кредитов должника обратилось и ООО «Витус Инвестиции», заявление будет рассмотрено в январе 2023 года.

Кроме того, конкурсный управляющий ООО «Профит Плюс» Станислав Островский в октябре текущего года сообщал о намерении подать в суд заявление о взыскании солидарно с бывших руководителей компании и иных контролирующих ее лиц, в том числе с Дмитрия Попова, ООО «ИК „Витус“» и ПАО «Волга Капитал», причиненных «Профит Плюс» убытков в размере 4,75 млрд руб. Информации о регистрации заявления в картотеке суда на данный момент нет.

Стоит отметить, что пострадавшие вкладчики ИК «Витус», по данным портала «Пермские новости», ранее неоднократно обращались с ходатайством к старшему следователю по особо важным делам отдела ГУ МВД России по Пермскому краю с просьбой о привлечении к ответственности не только Дмитрия Попова, но и других лиц, которые участвовали в деятельности компании. В частности, гендиректора Дмитрия Балтачева, который работает в этой должности с 2015 года.

Екатерина Артемова