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Со ссылкой на обстоятельство

Кредиторы ЮРСК пытаются пересмотреть взыскание 95 млн рублей, полученных по фиктивной сделке

Кредиторы банкротящегося ООО «Южная региональная строительная компания» (ЮРСК), застройщика проблемного ЖК «Седьмое небо», пытаются пересмотреть взыскание в пользу АО «Крайжилкомресурс» (КЖКР) 95 млн руб., полученных ранее по договору займа. Кредиторы ссылаются на недавно вынесенный приговор по уголовному делу о мошенничестве, в ходе рассмотрения которого выяснилось, что эта сделка носила фиктивный характер (четверо человек, замешанных в ней, уже признаны виновными). Эксперты считают, что шансы КЖКР покинуть реестр велики, а вопрос возмещения вреда требует дополнительного анализа, который будет зависеть от конкретных обстоятельств.

Заявления Арбитражный суд Кубани планирует рассмотреть в январе и феврале 2023 года

Заявления Арбитражный суд Кубани планирует рассмотреть в январе и феврале 2023 года

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Заявления Арбитражный суд Кубани планирует рассмотреть в январе и феврале 2023 года

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Арбитражный суд Краснодарского края принял к производству и назначил к рассмотрению заявление двух конкурсных кредиторов краснодарского застройщика ЮРСК о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам решения 2018 года о взыскании с него в пользу КЖКР 95 млн руб., полученных ранее по договору займа. Об этом сообщается в арбитражной картотеке.

Кредиторы ссылаются на недавно вынесенный Первомайским судом Краснодара приговор по уголовному делу о мошенничестве, в ходе рассмотрения которого выяснилось, что эта сделка носила фиктивный характер. Четверо человек, замешанных в ней, были признаны виновными, еще двое, в числе которых и бывший руководитель КЖКР, пока не привлечены к суду.

АО «Крайжилкомресурс» зарегистрировано в июле 2001 года в Краснодаре. Основной вид деятельности предприятия — сбор неопасных отходов. Компания является региональным оператором по обращению с ТКО в Белореченской зоне деятельности. Согласно системе «СПАРК-Интерфакс», с августа 2016 года по апрель 2019 года компанию возглавлял Аведис Саферян.

Как установил Первомайский суд, бывший руководитель «Крайжилкомресурса» добился введения в состав учредителей ЮРСК своих знакомых, и впоследствии это юрлицо использовалось для вывода из КЖКР 95 млн руб. по договору займа. Заем был предоставлен под высокий процент (24%) якобы для целей завершения строительства ЖК «Седьмое небо», возводившегося на Западном обходе Краснодара и сейчас, по данным городских властей, являющегося «проблемным». Как отмечается в приговоре, эти деньги принадлежали единственному акционеру — краевому министерству ТЭК и ЖКХ, при этом часть из них была получена компанией из федерального и местного бюджетов в связи с участием в краевой целевой программе «Обеспечение строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического и бальнеологического курорта».

Впоследствии, как установил суд, эти средства были выведены застройщиком по иным договорам и, согласно судебному акту, похищены с участием должностных лиц застройщика и его контрагентов. Как отмечается в приговоре, в схеме вывода использовались акции Новороссийского опытно-экспериментального завода (НОЭЗ), еще одним фигурантом дела стал бывший председатель его совета директоров. Как сообщили «Ъ-Кубань» в ГУМВД по Краснодарскому краю, господин Сеферян заочно арестован судом, в настоящее время объявлен в международный розыск, а бывший председатель совета директоров НОЭЗ — в федеральный.

После вступления в силу приговора, установившего фиктивность договора займа на 95 млн руб., конкурсные кредиторы банкротящегося ЮРСК обратились в Арбитражный суд Кубани с апелляционной жалобой на решение 2018 года, по которому «Крайжилкомресурс» взыскал эти средства с застройщика по этому договору вместе с 10,8 млн руб. процентов и на основании которого КЖКР был включен в реестр требований кредиторов ЮРСК. Однако обжаловать это решение в апелляции не удалось из-за упущенных сроков.

Тогда кредиторы параллельно обратились в суд с заявлениями о пересмотре решения 2018 года по вновь открывшимся обстоятельствам (приговор по уголовному делу) и исключении КЖКР из реестра требования кредиторов ЮРСК. Заявления приняты к производству, а решение о включении КЖКР в реестр требований кредиторов на сумму свыше 125 млн руб. пока отменено. Заявления Арбитражный суд Кубани планирует рассмотреть в январе и феврале 2023 года.

В краевом министерстве ТЭК и ЖКХ считают, что договор займа был исполнен, деньги фактически перечислены и направление дальнейшего использования средств займа лицами, являющимися фигурантами уголовного дела и не являвшимися сторонами договора займа, не имеет фактического значения для подтверждения долга и легитимности требований в деле о банкротстве.

Старший партнер адвокатского бюро «Юрлов и партнеры» Кирилл Горбатов шансы КЖКР на окончательное покидание реестра требований кредиторов оценил как существенные. «В случае если не автоматически, то с вероятностью 99,9% определение о включении требования такого кредитора по фиктивному договору будет пересмотрено, и они будут устранены из реестра»,— отметил он.

При этом он добавил, что, если заем был фиктивным, необходимо разбираться, был ли нанесен вред этими действиями или нет, а вопросы возмещения вреда от потерянных 95 млн руб. нужно будет анализировать дополнительно, исходя из конкретной ситуации.

Михаил Волкодав

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