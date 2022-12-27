Со ссылкой на обстоятельство

Кредиторы банкротящегося ООО «Южная региональная строительная компания» (ЮРСК), застройщика проблемного ЖК «Седьмое небо», пытаются пересмотреть взыскание в пользу АО «Крайжилкомресурс» (КЖКР) 95 млн руб., полученных ранее по договору займа. Кредиторы ссылаются на недавно вынесенный приговор по уголовному делу о мошенничестве, в ходе рассмотрения которого выяснилось, что эта сделка носила фиктивный характер (четверо человек, замешанных в ней, уже признаны виновными). Эксперты считают, что шансы КЖКР покинуть реестр велики, а вопрос возмещения вреда требует дополнительного анализа, который будет зависеть от конкретных обстоятельств.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заявления Арбитражный суд Кубани планирует рассмотреть в январе и феврале 2023 года

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Заявления Арбитражный суд Кубани планирует рассмотреть в январе и феврале 2023 года

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Арбитражный суд Краснодарского края принял к производству и назначил к рассмотрению заявление двух конкурсных кредиторов краснодарского застройщика ЮРСК о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам решения 2018 года о взыскании с него в пользу КЖКР 95 млн руб., полученных ранее по договору займа. Об этом сообщается в арбитражной картотеке.

Кредиторы ссылаются на недавно вынесенный Первомайским судом Краснодара приговор по уголовному делу о мошенничестве, в ходе рассмотрения которого выяснилось, что эта сделка носила фиктивный характер. Четверо человек, замешанных в ней, были признаны виновными, еще двое, в числе которых и бывший руководитель КЖКР, пока не привлечены к суду.

АО «Крайжилкомресурс» зарегистрировано в июле 2001 года в Краснодаре. Основной вид деятельности предприятия — сбор неопасных отходов. Компания является региональным оператором по обращению с ТКО в Белореченской зоне деятельности. Согласно системе «СПАРК-Интерфакс», с августа 2016 года по апрель 2019 года компанию возглавлял Аведис Саферян.

Как установил Первомайский суд, бывший руководитель «Крайжилкомресурса» добился введения в состав учредителей ЮРСК своих знакомых, и впоследствии это юрлицо использовалось для вывода из КЖКР 95 млн руб. по договору займа. Заем был предоставлен под высокий процент (24%) якобы для целей завершения строительства ЖК «Седьмое небо», возводившегося на Западном обходе Краснодара и сейчас, по данным городских властей, являющегося «проблемным». Как отмечается в приговоре, эти деньги принадлежали единственному акционеру — краевому министерству ТЭК и ЖКХ, при этом часть из них была получена компанией из федерального и местного бюджетов в связи с участием в краевой целевой программе «Обеспечение строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического и бальнеологического курорта».

Впоследствии, как установил суд, эти средства были выведены застройщиком по иным договорам и, согласно судебному акту, похищены с участием должностных лиц застройщика и его контрагентов. Как отмечается в приговоре, в схеме вывода использовались акции Новороссийского опытно-экспериментального завода (НОЭЗ), еще одним фигурантом дела стал бывший председатель его совета директоров. Как сообщили «Ъ-Кубань» в ГУМВД по Краснодарскому краю, господин Сеферян заочно арестован судом, в настоящее время объявлен в международный розыск, а бывший председатель совета директоров НОЭЗ — в федеральный.

После вступления в силу приговора, установившего фиктивность договора займа на 95 млн руб., конкурсные кредиторы банкротящегося ЮРСК обратились в Арбитражный суд Кубани с апелляционной жалобой на решение 2018 года, по которому «Крайжилкомресурс» взыскал эти средства с застройщика по этому договору вместе с 10,8 млн руб. процентов и на основании которого КЖКР был включен в реестр требований кредиторов ЮРСК. Однако обжаловать это решение в апелляции не удалось из-за упущенных сроков.

Тогда кредиторы параллельно обратились в суд с заявлениями о пересмотре решения 2018 года по вновь открывшимся обстоятельствам (приговор по уголовному делу) и исключении КЖКР из реестра требования кредиторов ЮРСК. Заявления приняты к производству, а решение о включении КЖКР в реестр требований кредиторов на сумму свыше 125 млн руб. пока отменено. Заявления Арбитражный суд Кубани планирует рассмотреть в январе и феврале 2023 года.

В краевом министерстве ТЭК и ЖКХ считают, что договор займа был исполнен, деньги фактически перечислены и направление дальнейшего использования средств займа лицами, являющимися фигурантами уголовного дела и не являвшимися сторонами договора займа, не имеет фактического значения для подтверждения долга и легитимности требований в деле о банкротстве.

Старший партнер адвокатского бюро «Юрлов и партнеры» Кирилл Горбатов шансы КЖКР на окончательное покидание реестра требований кредиторов оценил как существенные. «В случае если не автоматически, то с вероятностью 99,9% определение о включении требования такого кредитора по фиктивному договору будет пересмотрено, и они будут устранены из реестра»,— отметил он.

При этом он добавил, что, если заем был фиктивным, необходимо разбираться, был ли нанесен вред этими действиями или нет, а вопросы возмещения вреда от потерянных 95 млн руб. нужно будет анализировать дополнительно, исходя из конкретной ситуации.

Михаил Волкодав

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