Правительство РФ утвердило создание первой в ХМАО особой экономической зоны

В Ханты-Мансийском автономном округе — Югре (ХМАО) создадут первую в регионе особую экономическую зону (ОЭЗ) промышленно-производственного типа «Нягань», сообщила пресс-служба правительства России. Министерство экономического развития России приняло соответствующее решение на заседании межведомственной рабочей группы по вопросам создания ОЭЗ и территорий опережающего развития в моногородах. ОЭЗ в Нягани станет 50-й в России.

«За прошедший год в России создано семь таких зон, две были расширены. Всего на территории страны уже работает 49 особых экономических зон с общим объемом инвестиций по соглашениям в размере 1,8 трлн руб., из которых 822 млрд руб. уже осуществлено. С утверждением ОЭЗ "Нягань" их станет 50»,— сообщил заместитель председателя правительства РФ—полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

Площадь ОЭЗ в Югре составит 273 га, объем инвестиций якорных резидентов — порядка 25 млрд руб. Планируется создание 800 рабочих мест. Резидентами ОЭЗ станут компании из сфер газопереработки, нефтесервиса, производства железобетонных изделий, лесопереработки. Как сказал заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков, проект ОЭЗ по биопротеину — одно из ключевых направлений в целом для расширения переработки газа на внутреннем рынке.

Ранее сообщалось, что создать инфраструктуру ОЭЗ и завести на площадку первых резидентов планируется в 2023–2024 годах. На подготовку инфраструктуры выделено 2,5 млрд руб. в пятилетней перспективе их освоения. Выручка резидентов первой ОЭЗ в Югре к 2032 году ожидается на уровне 130 млрд руб.

Напомним, в текущем году правительство РФ утвердило создание новой ОЭЗ в Перми, которая будет относиться к промышленно-производственному типу. Компании-резиденты будут реализовывать в ней проекты в области нефтехимии, машиностроения, металлообработки, информационных технологий и в других направлениях.

Диана Сунагатуллина, Екатеринбург