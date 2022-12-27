ЦБ предложил ввести новую категорию потребкредитов для малоимущих заемщиков

Банк России предлагает ввести новую категорию потребкредитов для заемщиков с финансовым положением ниже среднего. Это позволит им занимать в банках, а не у микрофинансовых организаций, поясняет регулятор.

«В нее попадут кредиты с определенными параметрами (сумма и срок) и характеристиками заемщика (например, показатель долговой нагрузки)»,— говорится в материале «Перспективные направления развития банковского регулирования и надзора». Как считают в ЦБ, такие кредиты подойдут для людей, чье финансовое положение хуже среднего, но все еще позволяет рассчитывать на регулярное обслуживание долга.

В результате у людей будет больше понимания, сколько они платят, и возможность лучше сравнивать предложения банков, что позитивно влияет на конкуренцию, поясняет ЦБ. «Также часть заемщиков, которые раньше были вынуждены обращаться к микрофинансовым организациям или серым кредиторам, где ставки еще выше, смогут получить кредиты в банках и тем самым сократят свои расходы»,— говорится в материале.

Напомним, Центробанк вводит лимиты на выдачу кредитов и займов ненадежным клиентам. С 1 января крупнейшие банки смогут оформлять для них не более четверти от всех необеспеченных кредитов и не более 10% долгосрочных.

Лимиты на выдачу кредитов ЦБ вводит впервые в истории. Он должен был сделать это еще в июле. С тех пор объемы кредитования россиян вернулись к февральским значениям, а уровень просрочки по займам подскочил.

Ограничения будут действовать и для микрофинансовых организаций. Им запретят выдавать клиентам с высокой долговой нагрузкой свыше 35% от всего объема потребзаймов.

Подробнее читайте в публикации «Ъ FM» «Кредитам обозначили лимиты».

Мария Федотова