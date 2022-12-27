В Тимашевском районе за год льготные займы на 107 млн рублей получили пять компаний

В Тимашевском районе в 2022 году льготные заемные средства на общую сумму более 107,2 млн руб. получили пять производителей пищевых продуктов, удобрений и полиэтиленовой пленки. Об этом сообщил глава района Андрей Палий в Telegram.

В частности, средства на закупку оборудования и материалов получили кондитерский комбинат «Кубань» (29,8 млн руб.), компания «Экологический Сок» (14 млн руб.), производитель удобрений «РусЭкоСтандарт» (29,3 млн руб.), компания, выпускающая пищевую пленку «НовоТЭК» (20 млн руб.) и ООО «Виктория» (15 млн руб.).

Программы льготного финансирования предприятий реализует Фонд развития промышленности региона. Организации могут получить заемные средства по сниженным ставкам на срок до 5 лет на закупку оборудования и материалов. Размер одного кредита не может превышать 100 млн руб.

Анастасия Донскова

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