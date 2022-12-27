На Кубани за год благоустроили 221 зону отдыха за 2 млрд рублей

В Краснодарском крае за 2022 год благоустроили 221 зону отдыха. По данным пресс-службы администрации региона, на эти цели направили более 2 млрд руб.

Благоустройство территорий провели в 63 муниципалитетах. Как отметил вице-губернатор Андрей Прошунин, работа в этом направлении продолжится в 2023 году.

В частности, в крае обустроили территорию у озера Копытце в Усть-Лабинске, обновили парк культуры в Приморско-Ахтарском районе, парк в станице Калининской и другие пространства.

Всего с 2017 года в Краснодарском крае работы по благоустройству провели на 1,4 тыс. объектов.

Анастасия Донскова

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