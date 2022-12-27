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Коммерсантъ FM
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ФАС обвинила «МегаФон» в необоснованном завышении цен

В мае «МегаФон» повысил тарифы в среднем на 12% для 16,5 млн пользователей без наличия для того экономического основания, сочли представители Федеральной антимонопольной службы (ФАС). В связи с этим регулятор признал оператора связи нарушителем антимонопольного законодательства и предписал ему снизить стоимость услуг.

«Служба предписала "МегаФону" снизить их (цены.— "Ъ") до экономически обоснованного уровня… Также на оператора связи будет наложен штраф, его размер определят в ходе административного расследования»,— сообщается в Telegram регулятора.

Дело в отношении «МегаФона» о повышении тарифов было возбуждено ФАС 13 октября. Представители оператора утверждали, что компания заранее проинформировала ФАС о росте стоимости услуг.

Андрей Сапожников

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