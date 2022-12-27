Латвия не будет продлевать режим ЧП на границе с Россией

Режим чрезвычайного положения (ЧП), действовавший на приграничных с Россией территориях Латвии с 28 сентября по 27 декабря, не будет продлеваться. Он объявлялся на фоне проведения в России частичной мобилизации.

Как передает агентство LSM со ссылкой на госсекретаря МВД республики Дмитрия Трофимова, министерство проанализировало ситуацию на границе и пришло к выводу, что необходимости режима ЧП в Алуксненском, Балвском и Лудзенском краях больше нет.

«Для этого не нужно отдельного решения правительства, поэтому чрезвычайное положение будет действовать только во вторник»,— пояснил представитель МВД. Он подчеркнул, что ограничение на въезд граждан России в Латвию остается в силе.

В сентябре правительство Латвии объяснило введение режима ЧП угрозой увеличения количества мигрантов из России на фоне начала в стране мобилизационных мероприятий. Ранее Латвия согласовала запрет на въезд в страну для российских туристов с шенгенскими визами.

Андрей Сапожников