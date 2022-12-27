Илью Яшина этапировали в СИЗО в Ижевске

Оппозиционный политик Илья Яшин (внесен Минюстом в реестр иностранных агентов), приговоренный к 8 годам и 6 месяцам колонии по делу о фейках об армии, этапирован из московского СИЗО-4 «Медведь» в СИЗО-1 в Ижевске. Об этом рассказала его адвокат Мария Эйсмонт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Илья Яшин

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Илья Яшин

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«В изоляторе нам сказали, что его этапировали в СИЗО-1 Удмуртии в Ижевске. В моей практике был случай, когда подзащитного также этапировали в СИЗО в Удмуртии, а после вступления приговора в силу отправили в колонию в другой регион. Мы считаем эту практику ужасной»,— рассказала госпожа Эйсмонт «РИА Новости».

Она отметила, что власти не могут отправить господина Яшина к месту отбывания наказания до вступления приговора в законную силу. Однако на перемещение подсудимого между СИЗО законодательных ограничений не предусмотрено.

В своем Facebook (принадлежит признанной в России экстремистской и запрещенной Meta) госпожа Эйсмонт уточнила, что изначально администрация «Медведя» сообщила адвокатам оппозиционера, что он по-прежнему находится в московском изоляторе, из-за чего они были вынуждены три часа ждать Илью Яшина в следственном кабинете. Мария Эйсмонт также рассказала, что из-за этапирования политика он не сможет увидеться со своей матерью, которая записалась на свидание с сыном на 29 декабря.

9 декабря Илья Яшин был приговорен Мещанским судом Москвы к 8 годам и 6 месяцам колонии общего режима. Ранее его признали виновным в распространении фейков о российской армии, в частности о причастности военных ВС РФ к событиям в украинской Буче.

Подробнее о деле Ильи Яшина — в материале «Ъ» «Илья Яшин получил поддержку снизу».

Андрей Сапожников