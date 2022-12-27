В аэропорту Сочи задержали двух студентов, которые похитили москвича на автомобиле с полицейской мигалкой

Московские полицейские задержали студентов, подозреваемых в похищении молодого человека. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По предварительным данным, шестеро учащихся столичных вузов и ссузов, двое из которых не достигли 18-летия, договорились похитить юношу. Целью похищения было вымогательство. Членам банды было известно, что ранее молодого человека привлекали к ответственности за употребление наркотиков.

Один из членов банды взял у родственника Cadillac и прикрепил на автомобиль синий проблесковый маячок. На этой иномарке фигуранты в масках подъехали к торговому центру, дождавшись жертву, они выскочили из машины и два раза выстрелили в воздух. Представившись сотрудниками правоохранительных органов, злоумышленники надели на потерпевшего наручники и заставили сесть в иномарку. Его обвинили в торговле запрещенными веществами и увезли в неизвестном направлении.

О случившемся в полицию сообщили очевидцы. Уже через полчаса троих подозреваемых задержали на Ярославском шоссе. Похищенного освободили. Чуть позже в столице был задержан четвертый фигурант, а на следующий день в аэропорту Сочи — еще двое. «По предварительной информации, они координировали действия участников группы, делали видеозапись происходящего, а после задержания сообщников пытались скрыться»,— уточнила Ирина Волк.

В территориальном подразделении СК России возбудил уголовное дело по статьям 126 и 163 УК РФ. Решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения.

Альбина Баразгова

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