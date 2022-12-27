Главой Самары на второй срок избрана Елена Лапушкина

Победителем конкурса на пост главы Самары стала Елена Лапушкина. Депутаты городской думы единогласно поддержали ее кандидатуру. Госпожа Лапушкина будет управлять городом еще пять лет. Соответствующее решение принято на заседании гордумы 27 декабря.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В конце минувшей недели вместе с Еленой Лапушкиной конкурсная комиссия рекомендовала на пост мэра проректора МИР, депутата гордумы Павла Чумака.

Всего в отборе приняли участие 15 человек. К участию в собеседованиях были допущены 13 претендентов – один из заявителей не явился и не уведомил комиссию о своем отсутствии, второй не предоставил полный пакет необходимых документов.

Конкурс по отбору кандидатур на должность главы Самары стартовал в ноябре. Документы для участия принимали с 14 ноября по 14 декабря (включительно). При этом имена участников до последнего дня не назывались. Помимо Елены Лапушкиной среди них не было соответствующих должности главы города кандидатов. В конкурсе, в частности, участвовали врач-невролог Сергей Трехин, оператор технических установок на КНПЗ Владислав Юрченко, предприниматель Павел Кабаев, председатель правления ТСЖ «Жизнь» Александр Денисов, гендиректор ООО «Волгоэлектрогрупп» Александр Краснов, водитель автомобиля в ООО «Спецстрой» Александр Соловьев и пять безработных.

Ани Айвазян