Перед новогодними праздниками владельцы кредитных карт РНКБ совершают до 100 тысяч покупок в день

В декабре 2022 года количество и объем платежей по кредитным картам РНКБ увеличились в 1,5 раза по сравнению с ноябрем

В среднем в декабре ежедневно совершается до 100 000 покупок по кредитным картам на сумму около 70 млн рублей. Такая активность связана с подготовкой к новогодним праздникам, а также с преимуществами использования кредитных карт с учетом обновленных условий. Так, льготный период по кредитной карте РНКБ увеличился с 55 до 115 дней, при этом за расчеты картой РНКБ клиент может получить кешбэк до 5% в рамках программы лояльности.

Согласно статистике, в топ-5 категорий, где клиенты используют для оплаты кредитные карты в декабре, входят продуктовые магазины и супермаркеты, АЗС, кафе и рестораны, магазины парфюмерии и косметики, проживание в отелях. По условиям программы лояльности, которые можно изучить на официальном сайте банка, за покупки в четырех разных категориях клиент может получить кешбэк. При этом при правильном использовании возможностей льготного периода компенсировать совершенные в декабре траты по кредитной карте можно до середины марта 2023 года.

Напомним, что желающие могут самостоятельно увеличить срок действия льготного периода по кредитной карте до 115 дней в обновленной версии мобильного приложения банка. Такая функция доступна клиентам, у которых отсутствует текущая задолженность по кредитной карте. Для увеличения срока нужно нажать иконку кредитной карты в приложении, выбрать пункт «Действия», далее «Управление» и «Увеличить срок льготного периода».

В числе ключевых преимуществ кредитной карты с увеличенным льготным периодом:

бесплатное открытие и годовое обслуживание;

лимит до 1 млн рублей;

действие льготного периода на все покупки и снятие наличных.

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ПАО РНКБ банк