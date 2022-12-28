Парк корпоративного периода

В течение 2022 года российский автомобильный рынок изменился до неузнаваемости. Выбор моделей сузился, а цены выросли. Многие частные потребители приняли решение повременить с плановой заменой автомобиля на новый. Бизнес ждать не может. Коммерческие предприятия ищут выход из положения. И находят его в таких продуктах, как подписка на корпоративный автопарк «Яндекс Драйва». Услуга представляет собой интересную альтернативу лизингу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ТАСС Фото: ТАСС

В 2022 году многие автопроизводители, чья репутация на рынке складывалась годами, ушли из России или, не делая громких заявлений, впали в спячку в ожидании лучших времен.

Выбор представленных моделей сузился, а цены выросли. По оценкам экспертов, с начала года стоимость новых легковых и легких коммерческих автомобилей поднялась на 20–25%. Оценить реальное «разнообразие» сложнее. Условно, год назад определенная модель европейского производителя была представлена у дилеров в 30 городах страны, и у каждого имелся выбор по цвету, двигателю, трансмиссии и комплектации. А сегодня на всю страну только три машины, и какие есть, из остатков.

Сложнее, чем прежде, решаются вопросы с гарантией. Даже подтвержденные заводские обязательства не всегда получается исполнить в срок из-за проблем с доставкой запасных частей, а при параллельном импорте гарантия вообще переходит в плоскость отношений с конкретным продавцом.

В такой ситуации многие частные потребители приняли решение переждать. Повременить с заменой автомобиля на новый. В крайнем случае можно сократить число поездок на своей машине: есть общественный транспорт, такси и каршеринг.

Бизнесу пришлось сложнее, чем частным пользователям. Коммерческим предприятиям, как и год назад, нужны современные машины проверенных марок в гарантированном доступе. Транспортные средства, которые будут решать проблемы, а не создавать их.

В последние годы предприятия использовали автотранспорт, оформленный по двум основным схемам: в собственность и в лизинг. С собственностью разобрались: выбор меньше, цены выше, с заводской гарантией все не так гладко, и даже ремонт по каско может затянуться на месяцы.

Лизинговая схема в текущих условиях тоже несколько потеряла свою привлекательность: такой же ограниченный выбор, как и при покупке, что естественно — компания-лизингодатель берет машины «с рынка», и пропорциональный общему рост цен.

Что-то в лизинговой схеме осталось неизменным, но это «что-то» сложно отнести к бонусам: большой минимальный срок контракта (обычно от года), необходимость внесения аванса (до 50%) и длинный список возможных дополнительных расходов: на техническое обслуживание, сезонную смену резины, страхование и лишние, сверх договора, километры на одометре.

На этом фоне вполне предсказуемо выстрелили новые формы создания и пополнения автопарков, в частности подписка на корпоративный автопарк «Яндекс Драйва», которую сервис запустил в 2021 году.

Суть в следующем. У «Яндекс Драйва» имеются автомобили самых востребованных моделей. В наличии как проверенные хиты вроде Volkswagen Polo, Skoda Rapid, Renault Duster, Audi A6 и Mercedes-Benz E200, так и относительно новые игроки — Geely Coolray, Chery Tiggo 7 Pro и Tiggo 4.

Плюс к тому легкий коммерческий транспорт, грузовые, грузопассажирские и пассажирские машины (микроавтобусы), среди которых Ford Transit, Citroen Jumpy, Peugeot Expert, Volkswagen Transporter и Volkswagen Caravelle.

При этом список моделей, доступных по корпоративной подписке, не окончательный: «Яндекс Драйв» готов собрать клиентский автопарк «под ключ». Достаточно обозначить свои бизнес-задачи.

В декабре текущего года число машин, переданных клиентам «Яндекс Драйва» для пополнения их корпоративных парков, достигло 2,8 тыс. единиц.

Схема сотрудничества строится следующим образом. Компания, которой нужно создать или расширить корпоративный автопарк, выбирает автомобили и отправляет заявку в «Яндекс Драйв». После согласования машины закрепляются за заказчиком. Доступ к машинам по подписке — как в каршеринге: вместо ключа — смартфон одобренного пользователя.

Заказчика и его водителей не касаются техническое обслуживание автомобилей и возможные проблемы с ремонтом, в том числе гарантийным. Машину, если надо, заберут, как можно быстрее вернут, а если потребуется — обеспечат подмену. То же — с сезонной заменой резины: ее «Яндекс Драйв» берет на себя.

Страховок сразу предусмотрен полный комплект: ОСАГО с расширением, каско, защита жизни и здоровья на 2 млн руб. Вся бухгалтерия — на стороне «Яндекс Драйва». Контроль за парком, расходами и прочим осуществляется заказчиком через личный кабинет. Также через кабинет можно корректировать список допущенных к управлению пользователей. Это «базовые удобства», которые уже включены в сервис корпоративной подписки и выигрышно отличают его от классического лизинга.

По желанию получится кастомизировать услугу, добавив полезные опции: заправку через приложение, доставку машин в нужную точку, расширение вариантов страхования. Нет проблем и с тем, чтобы включить в пакет обслуживания оплату дорожных штрафов, проездов по платным трассам и нахождение машин из парка на стоянках в городе и аэропортах.

Уже при стандартном подключении к программе заказчик благодаря телематике получает возможность отслеживать свой корпоративный парк в режиме реального времени. Где находится та или иная машина, по какому маршруту она следует, сколько топлива в баке, кто сидит за рулем. Кроме того, все та же телематика, которая десять раз в секунду мониторит состояние автомобилей из парка, делает возможным оценку пользователей — насколько безопасен стиль вождения конкретного человека.

Минимальный срок аренды автомобилей по корпоративной подписке — от одного месяца. Достаточно, чтобы попробовать и оценить удобство нового сервиса. Или для того, чтобы решить какую-то временную транспортную проблему.

Например, одним заказчикам нужно расширить парк курьерских фургонов на горячий предпраздничный сезон, другим требуются седаны премиум-класса на время большого ежегодного слета руководителей из разных регионов, третьи расширяют географию своего бизнеса и тестируют новые маршруты.

По прогнозам, в 2022 году по итогам года продажи новых машин в России сократятся примерно на 60%. Однако бизнес не перестал нуждаться в автомобилях, а значит, активно пробует новые формы владения автопарком. Доказательство тому — рост числа клиентов сервиса подписки на корпоративный автопарк «Яндекс Драйва». С января по декабрь он увеличился более чем десятикратно — с 20 до 240.

Сергей Нестерцев