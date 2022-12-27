Экс-депутат заксобрания Алтайского края получил семь лет условно по делу о коррупции

В Новосибирске сегодня вынесли приговор бывшему депутату заксобрания Алтайского края, одному из экс-руководителей строительной компании ОАО «Стройгаз» Всеволоду Кондратьеву. По ст. 291 УК РФ (дача взятки) ему назначили семь лет условно с испытательным сроком пять лет и штраф в размере 5 млн руб., сказали «Ъ-Сибирь» в Советском суде Новосибирска.

Дело в отношении Всеволода Кондратьева правоохранительные органы завели летом 2020 года по материалам, поступившим из УФСБ по Новосибирской области. Согласно им, в октябре 2015 года обвиняемый через посредника передал 2,5 млн руб. полковнику одного из силовых ведомств Сибирского федерального округа, которое выступало заказчиком строительства многоквартирного жилого дома для своих сотрудников. Взятка, по версии следствия, полагалась за снисходительное отношение к качеству работу и общее покровительство. Передача денег происходила в новосибирском Академгородке.

Летом 2020 года парламентария задержали в Барнауле и под конвоем доставили в Новосибирск. Депутату предъявили обвинение в даче взятки (ч. 5 ст. 291 УК РФ) и заключили под стражу. В дальнейшем его отпустили из СИЗО под домашний арест. В июне 2021 года Яков Хорошев, занимавший пост прокурора Новосибирской области, утвердил обвинительное заключение по делу и направил его на рассмотрение в Советский райсуд Новосибирска.

Илья Николаев