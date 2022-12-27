Наталье Резонтовой не удалось добиться отмены приговора за митинги в пандемию

Нижегородский областной суд оставил в силе приговор журналистке Наталье Резонтовой за организацию несанкционированных митингов в поддержку Алексея Навального во время пандемии коронавируса в 2021 года. Суд первой инстанции назначил ей полтора года ограничения свободы за нарушение санитарно-эпидемиологических правил (ст. 236 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По версии обвинения, Наталья Резонтова на своих страницах в «ВКонтакте» и Telegram репостила анонс протестных акций со страниц нижегородского штаба Навального (вместе с другими штабами признан экстремистским и ликвидирован). Таким образом она в своих соцсетях призывала людей митинговать, вопреки действовавшему режиму повышенной готовности, сочло следствие.

Наталья Резонтова подала апелляционную жалобу на решение районного суда, добиваясь отмены приговора и оправдания. Ее защита настаивала, что обвинение выстроено на показаниях свидетелей, в том числе – секретных, которые сами на митинги не ходили, поэтому сообщение журналистки нельзя расценивать как призыв. Кроме того, страница Натальи Резонтовой в соцсетях, по мнению адвокатов, не такая публичная – у нее мало подписчиков, и чтобы увидеть ее записи, нужно намеренно зайти в ее профиль.

Подробнее о деле – в материале «Ъ» «Пандемия ушла, а приговоры остались».

Роман Рыскаль