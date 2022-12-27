Природоохранная прокуратура начала проверку после выпадения серого снега в Иркутске

Байкальская природоохранная прокуратура проводит проверку после выпадения серого снега в Иркутске, рассказали "Ъ-Сибирь" в ведомстве. Информация была выявлена в ходе мониторинга СМИ. Это первая за последний месяц проверка подобного рода, отметили в ведомстве, ее итоги будут подведены в январе 2023 года.

Накануне с жалобами на серый снег в Роспотребнадзор региона обратились жители Иркутского района. Специалисты управления в результате исследования атмосферного воздуха загрязнений не выявили. В ведомстве отметили, что окраситься снег мог из-за сажи от печного отопления или ТЭЦ. «Сажу могло нанести в эти районы из-за неблагоприятных метеоусловий — ветра и снега. Никаких промышленных предприятий рядом нет», - прокомментировали в Роспотребнадзоре.

Ранее сообщалось, что в Кузбассе черный снег становился причиной остановки горно-обогатительной фабрики (ГОФ) «Прокопьевская» после проверки правоохранительными органами. Сообщалось, что было допущено превышение нормативов по выбросу вредных веществ в атмосферу, «в том числе в связи с отсутствием пылеулавливающего оборудования на погрузочной станции, невыполнением в полном объеме работ по пылеподавлению».

Лолита Белова