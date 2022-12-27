Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Ростелеком» не будет публиковать финансовую отчетность до снятия санкций

Государственный провайдер «Ростелеком» не возобновит публикацию финансовой отчетности до тех пор, пока в отношении России действуют санкции. Об этом заявил глава компании Михаил Осеевский.

«Нужно спросить у правительства. Санкционная политика со стороны Запада продолжается, мы не видим никаких с их стороны изменений... Поэтому мне кажется, что правительство правильно пока принимает решения, что не надо рассказывать о том, как мы живем»,— сказал господин Осеевский в ходе Всероссийской премии молодежных достижений «Время молодых» (цитата по «РИА Новости»).

В качестве защиты от возможных санкций правительство разрешило российским эмитентам до конца 2022 года не раскрывать свою отчетность и информацию о выпуске ценных бумаг. В последний раз «Ростелеком» отчитался о финансовых результатах по МСФО 4 марта. Из опубликованных данных следовало, что выручка компании выросла на 6% по сравнению с годом ранее, до 580,1 млрд руб.

Милена Костерева

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...