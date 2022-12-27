«Ростелеком» не будет публиковать финансовую отчетность до снятия санкций

Государственный провайдер «Ростелеком» не возобновит публикацию финансовой отчетности до тех пор, пока в отношении России действуют санкции. Об этом заявил глава компании Михаил Осеевский.

«Нужно спросить у правительства. Санкционная политика со стороны Запада продолжается, мы не видим никаких с их стороны изменений... Поэтому мне кажется, что правительство правильно пока принимает решения, что не надо рассказывать о том, как мы живем»,— сказал господин Осеевский в ходе Всероссийской премии молодежных достижений «Время молодых» (цитата по «РИА Новости»).

В качестве защиты от возможных санкций правительство разрешило российским эмитентам до конца 2022 года не раскрывать свою отчетность и информацию о выпуске ценных бумаг. В последний раз «Ростелеком» отчитался о финансовых результатах по МСФО 4 марта. Из опубликованных данных следовало, что выручка компании выросла на 6% по сравнению с годом ранее, до 580,1 млрд руб.

Милена Костерева