Мэр Ярового ответит в суде за халатность при подготовке к отопительному сезону

Завершено расследование уголовного дела главы города Яровое (Алтайский край), которому предъявлено обвинение в халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ). Об этом сообщила официальный представитель регионального управления СКР Людмила Рязанцева. По данным сайта городской администрации, должность главы Ярового с 2016 года занимает 44-летний Виталий Самобочий.

По данным следствия, в 2021 году градоначальник получил уведомление от директора МУП «Яровской теплоэлектрокомплекс» о необходимости ремонта тепловых котлов. При этом, говорится в деле, обвиняемому было известно, что нарушение сроков ремонта оборудования может привести к срыву отопительного сезона, учитывая короткий межсезонный интервал и технологию ремонта.

В ноябре 2021 года на местной ТЭЦ вышел из строя паровой котел, и его ремонт длительное время не был возможен. Следствие считает, что действия главы города повлекли нарушение прав более 12 тыс. горожан, в домах которых не была обеспечена нормативная температура теплосети. Кроме того, МУП был причинен ущерб на сумму более 3,6 млн руб.

По материалам прокуратуры в отношении мэра завели уголовное дело, по решению суда его отстранили от должности. Вину градоначальник не признал. Врио главы города был назначен Николай Бачурин, он занял этот пост по решению городского собрания депутатов.

В прокуратуре края сообщили, что ситуация по организации теплоснабжения населения города находиться на личном контроле прокурора Алтайского края Антона Германа. «В результате принятых мер в текущем году из краевого бюджета выделено 1,3 млрд руб. для приведения в нормативное состояние объектов теплоснабжения города. Проведен ремонт всех котлоагрегатов, разрабатывается проектная документация на строительство резервного котла», — сообщили в надзорном ведомстве.

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Илья Николаев